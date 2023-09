Festival Arrebita Portimão celebra a criatividade gastronómica

O Arrebita Portimão está de volta, para a sua 4ª edição, dias 16 e 17 de setembro,com comida, música, showcookings, um mercado de produtores locais, entre outras sugestões.

O centro da cidade algarvia vai receber, ao longo dos dois dias, mais de 20 chefs que apresentarão criações de autor, para comer à mão, sem formalidades. Este ano, os visitantes irão também aprender receitas, técnicas e truques com alguns dos chefs convidados, em quatro sessões de showcookings diárias, todas gratuitas.

No primeiro dia, os nomes de destaque são o da chef Marlene Vieira, uma das anfitriãs do programa MasterChef Portugal, e líder dos restaurantes Marlene e Zunzun Gastrobar. O outro é Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho (Cascais), com uma estrela Michelin.

A eles, juntam-se o Diogo Martins, do Zest (Faro), o Nuno Martins, do Numa (Portimão), o Ruben Santos, da Casa do Gadanha (Alentejo), o Hugo Guerra, do Lobo Mau (Lisboa), o João Correia, do Rossio Gastrobar (Altis Avenida, Lisboa), a bem-humorada dupla Joaquim Saraga Leal, Os Papagaios, & Hugo Brito, do Boi-Cavalo (Lisboa), o João Sá, do Sála (Lisboa), o Fábio Gomes e o Leandro. Silva, do Praia da Arrifana (Arrifana), e o Alex Horbenko, do Capsule Cafe (Ericeira). As sobremesas ficam a cargo de mais uma dupla do Algarve: a Lara Pinheiro, que trabalha no Salt (Copenhaga), e a Rute Rocha, do Lulii’s Cake (Almancil).

No segundo dia a festa prossegue, com as “estrelas” da região: José Lopes, do Bom Bom, em Silves, com uma estrela Michelin, e Luís Brito, do A Ver Tavira, também com uma estrela Michelin. E brilham também o Leonel Pereira, do Check In (Faro), o Rui Rebelo, do Terraço Editorial (Lisboa), a Alana Mostachio (Lisboa), a Ilária Rossi, do Fermento Food & Wine (Sagres), O Emidio Freire, do Faina (Portimão), o João Marreiros, do Loki (Portimão), o Francesco Ogliári, do Tua Madre (Évora), o Hugo Guerra, do Lobo Mau (Lisboa) e o David Jesus, do Seiva (Leça da Palmeira).

No mercado estarão disponíveis produtos como mel, frescos, doçaria, azeite, artesanato, aguardente e licores e vinhos da região.

O Arrebita Portimão é uma produção conjunta da Amuse Bouche e da Câmara Municipal de Portimão. É um festival itinerante de gastronomia, que tem lugar também em Idanha-a-Nova e no Alentejo. Ganhou o Grande Prémio de Gastronomia da Academia Portuguesa de Gastronomia, em 2021.

Arrebita Portimão

16 e 17 de setembro, das 18h00 às 23h00

Praça da República, Portimão

Mais informações em www.arrebitaportugal.pt