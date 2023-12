Festas de Natal e Passagem de Ano no Arts Hotel Porto

Chá das 5, consoada e festa de Ano Novo. São várias formas de celebrar as festividades de dezembro no Arts Hotel, Tapestry by Hilton.

Nas tardes de quintas, sextas e sábados, das 16h às 18h30 está montada no hotel uma mesa de chá de Natal, acompanhada de música ao vivo. As sugestões para comer são variadas. Há mini-pastéis de Chaves, quiche Lorraine, queijos portugueses, bolo-rei e rainha e rabanadas, entre outros petiscos. O preço é de 15 euros, com quiser espumante, 19 euros.

Na noite de Natal, entre as 19h e as 23h, a consoada faz-se ao som do blues, ao vivo. A mesa estará repleta de sabores portugueses e não só: croquete de alheira, esparregado de grelos e emulsão de mostarda, creme de abóbora e pétalas de porco preto, bacalhau com puré de abóbora e grelos ou folhado de novilho coberto com duxelles de cogumelos e batata fondant. Finaliza com buffet de sobremesas.

O jantar de Ano Novo vai contar com muitas entradas, como presunto, puré de castanhas e maçã, vinagrete mostarda antiga e vol-au-vent de camarão tigre e gel de coentros. Como pratos principais há robalo de anzol com puré de ervilha e crocante de chouriço e jarret de borrego de leite puré de batata camponesa trufada e cogumelos. A sobremesa será uma trilogia de texturas de chocolate. O preço é 68 euros, com bebidas. Até aos 12 anos, o preço é apenas metade.