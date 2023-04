Festa do Alvarinho e do Fumeiro de volta a Melgaço, com provas e música

Entre 28 e 30 de abril, produtores da sub-região Monção Melgaço reúnem-se no Largo da Feira, em Melgaço, para a Festa do Alvarinho e do Fumeiro. Há provas comentadas, showcookings, degustações e música ao vivo. A entrada é gratuita.

Está de volta a Festa do Alvarinho e do Fumeiro, para a sua 28.ª edição. A mostra de produtos regionais abre portas no dia 28, sexta-feira, às 10 horas, e pouco depois tem lugar um concurso focado no mel, no salpicão, no presunto e na broa de Melgaço.

A programação traz conversas guiadas pelo sommelier Manuel Moreira (às 19h30 do dia 28 e às 19h nos restantes), assim como momentos de showcooking e harmonização. Vão estar presentes os chefs Hernâni Ermida (dia 28, às 16h), Hélio Loureiro (dia 29, à mesma hora) e Vítor Matos, do Vidago Palace, em Chaves (dia 30, pelas 14h30).

Durante o certame, há ainda música ao vivo. Na sexta-feira, atuam a Banda Remember e os Berto Boss & Vocalista. Charanga Os Jaláticos, Paulo Baixinho e Banda e Pedro Simões, no sábado. Domingo está reservado para o Grupo Gaiteiros do Rio Mouro, Zé Amaro, encontro de ranchos e Os Conquistadores dos Bombos.

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro – organizada pela Câmara de Melgaço e co-produzida pela Essência, Co – funciona das 10 horas às 4 horas, exceto no último dia, em que encerra às 21 horas.