Feira do Queijo Serra da Estrela está de volta a Celorico da Beira

Durante três dias, a 44.ª Feira do Queijo Serra da Estrela reúne produtores de queijo, degustações, showcooking, música ao vivo, caminhadas e oficinas, em Celorico da Beira. Acontece de 10 a 12 de fevereiro.

A Câmara Municipal de Celorico da Beira vai realizar a 44.ª Feira do Queijo Serra da Estrela, de 10 a 12 de fevereiro, para divulgar o “embaixador da serra da Estrela no país e no mundo”. “De 10 a 12 de fevereiro, o queijo é mais uma vez o mote para Celorico da Beira – Capital do Queijo Serra da Estrela – defender, valorizar, promover e divulgar o território e as enormes potencialidades e, em especial, a excelência deste produto endógeno, embaixador da serra da Estrela no país e no mundo, verdadeiro cartão de visita do concelho e pedra basilar da economia local, bem como para homenagear os artífices destas obras de arte da gastronomia serrana”, referiu o município, em comunicado.

Segundo a autarquia de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, a edição deste ano do certame anual “irá decorrer num espaço maior e melhorado, no Mercado Municipal e na sua área envolvente, e contará com a participação de cerca de 150 expositores com uma vasta gama de produtos, que primam pela excelência da qualidade, em especial o queijo, o produto rei da festa”. A Câmara Municipal presida por Carlos Ascensão adiantou que a feira é o “evento maior do cartaz turístico” do concelho e a sua realização “acarreta movimento, animação, dinamismo e visibilidade ao concelho e à região da serra da Estrela”.

O programa da 44.ª Feira do Queijo Serra da Estrela de Celorico da Beira inclui espetáculos musicais, animação de rua, mostras de artesanato e de produtos locais, showcooking, degustações de queijo e de vinho, oficinas de sabores, atividades lúdico-desportivas, entre outras iniciativas. No cartaz musical, o município destacou os espetáculos de Quim Barreiros (dia 10, uma sexta-feira, 22h00) e do grupo The Gift (dia 11, um sábado, 22h00).

Na manhã do dia 12, decorrerá a “II Rota do Queijo – Uma aventura Gastronómica”, para realizar a pé ou de bicicleta, que terá percursos “entrecortados com pequenas degustações, do que melhor se produz no concelho, que permitirão, simultaneamente, promover o território e as suas riquezas patrimoniais, e aos desportistas regalarem-se com os tesouros da gastronomia celoricense e desfrutarem da beleza das paisagens de montanha”.

O município de Celorico da Beira disse esperar que a 44.ª Feira do Queijo Serra da Estrela “seja uma verdadeira festa, uma celebração do queijo e um tributo aos seus artífices”. A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu. Saiba mais sobre a iniciativa aqui.