Feira da Regueifa e do Biscoito regressa a Valongo (com fabrico ao vivo, concertos e teatro)

O Desfile Alegórico, em que participam centenas de crianças das escolas, assinala a abertura oficial do certame, nesta quarta-feira, às 14h30. O programa inclui diversas recriações históricas e a Cerimónia da Bênção do Pão, na sexta-feira, às 20 horas, bem como algumas novidades. Entre elas, contam-se um espetáculo de videomapping na Igreja Matriz de Valongo, nas noites de sexta e sábado; e o lançamento do novo hino da regueifa (com letra e música de José Manuel Carvalho e orquestração de Salomão Abreu), pela voz de Gisela Afonso, no domingo, às 14 horas.