Fado numa casa histórica na Ribeira portuense

O Aniki é um restaurante que leva música a uma casa histórica da Ribeira. Abriu o ano passado e neste São João vai vender bifanas aos foliões



Quem viveu a noite portuense nos anos 1980 e 90 com certeza se lembrará da dinâmica noturna da Ribeira. Antes de os bares se concentrarem na Baixa, era junto ao rio que se saía para beber um copo, ouvir música e dançar. O Aniki-Bobó era um dos bares mais frequentados e dinâmicos.

A noite do Porto mudou e deslocou-se. A Ribeira também se alterou. Mais frequentada por turistas, é hoje um dos espaços preferidos para petiscar. O Aniki-Bobó, que ali funcionou entre 1985 e 2005, esteve de portas fechadas até julho do ano passado, sendo agora espaço de fado ao vivo e comida tradicional. “Todos os que estamos agora ligados ao Aniki, temos alguma relação emocional com o espaço”, conta Luís Valente, chef executivo e gerente do espaço. Os seus pais conheceram-se lá e o atual dono, Jorge Filipe Couto, também à frente do Casa da Mariquinhas, entre outros locais dedicados ao fado na Invicta, era frequentador do bar.





O novo Aniki tem muitos turistas curiosos pelo fado como clientes, mas não só. “As nossas casas são as que ainda têm mais frequentadores portugueses”, refere Luís, que antes desta aventura foi cozinheiro no Eleven, entre outros restaurantes. O chef elaborou uma carta que parte dos sabores tradicionais. Há os que vêm dos Açores, como a pimenta da terra, e da Madeira, como o bolo do caco. Bacalhau assado, joelho de porco assado com puré ou croquetes de alheira de javali fazem também parte do cardápio. Na véspera de São João, vão abrir as portas para vender bifanas e cerveja aos foliões.