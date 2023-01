Experiência gastronómica “às cegas” no Blind agora também disponível ao almoço

O restaurante Blind, do Torel Palace Porto, passa a disponibilizar o seu menu de degustação Blind Emotions à hora de almoço.

Nas suas duas versões – de 10 ou 12 momentos – o menu criado por Vítor Matos para este restaurante inspirado no romance “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago, encontra-se a partir deste mês disponível também ao almoço. Hóspedes e não hóspedes do Torel têm assim um acesso mais alargado às criações do chef.

Os vários momentos da refeição revelam as memórias familiares e as influências internacionais do chef, também à frente estrela Michelin Antiqvvm. São menus para se descobrir “às cegas”, incentivando todos os sentidos.





A experiência de 12 momentos custa 140 euros por pessoa e a de 10, 120 euros. As opções de harmonização vínica acrescentam 85 euros para o menu mais extenso e 75 para o outro.