Este livro ensina a fazer o mesmo doce com diferentes calorias

Um livro de receitas com clássicos das sobremesas para comer sem culpa. Para cada doce as autoras apresentam uma versão com mais ou menos calorias.

É um livro apetitoso, que apetece comer logo se olha para o tiramisu da capa. O apetite vai crescendo, página a página, perante o desfile de sobremesas, daquelas que não se podem comer todos os dias. “Uma vez não são vezes!”, de Ariana Costa e Ana Goios, é mesmo para ir testando, quando queremos terminar uma refeição com um doce bonito num dia especial.

Não se assustem os mais ortodoxos da alimentação saudável. Este livro serve todos. Os que seguem o lema “Uma vez não são vezes” e aqueles que se sentem a pecar por comerem uma baba de camelo uma vez por ano. Para que todos se deliciem sem culpa, as autoras, ambas nutricionistas, apresentam três versões da mesma receita. Uma primeira versão tradicional, “para a receita que tem lugar especial no nosso coração, por nos fazer lembrar a nossa mãe ou a nossa avó” e, por isso, não deve ser alterada; uma segunda versão idêntica à anterior, mas com a poupança de algumas calorias.

Por fim, a versão das nutricionistas, ou seja, “uma sobremesa igualmente deliciosa, mas muito mais equilibrada a nível nutricional, com uma redução significativa do teor de açúcar e/ou de gordura e, consequentemente, do seu valor energético”. A receita de torta de laranja abaixo demonstra claramente essa possibilidade.

No livro vai também encontrar informações sobre açúcar e respetivos substitutos e orientações nutricionais para a seleção de ingredientes. E não menos importante: “dicas infalíveis” para conseguir bolos perfeitos. Um adequado controle da temperatura, a escolha da forma certa ou a preparação das claras, das natas ou da gelatina que se adiciona à massa podem fazer a diferença no momento de apresentar um bolo.

RECEITA

Torta de laranja – versão um

Ingredientes

9 ovos

500 g de açúcar (50 g dos quais para polvilhar)

50 g de farinha de trigo

250 ml de sumo de laranja

raspa de laranja q.b.

margarina para untar

Modo de preparação

Pré-aquecer o forno a 180º, untar um tabuleiro com margarina, forrar com papel vegetal e voltar a untar. Numa tigela misturar o açúcar com a farinha, juntar o sumo de laranja, a raspa de laranja e os ovos e bater bem. Colocar a massa no tabuleiro e levar ao forno durante 15 a 20 minutos. Retirar do forno, deixar arrefecer ligeiramente e desenformar sobre um pano polvilhado com açúcar e enrolar com cuidado.

Torta de laranja – versão três

Ingredientes

4 ovos

150 ml de claras

150 g de eritritol (dos quais 25 g serão para polvilhar)

40 g de amido de milho

250 ml de sumo de laranja

raspa de laranja q.b.

margarina para untar

Modo de preparação

Pré-aquecer o forno a 180º. Untar um tabuleiro com margarina, forrar com papel vegetal e voltar a untar. Numa tigela dissolver o amido de milho no sumo de laranja. Numa taça larga bater os ovos e as claras com o eritritol. Juntar a raspa de laranja e a mistura de sumo com o amido de milho. Seguir procedimento igual à versão um.

“Uma vez não são vezes!”, de Ariana Costa e Ana Goios

Caminho das Palavras

144 páginas

PVP: 17,91 euros