Este domingo o chocolate é rei no brunch do InterContinental Lisbon

No próximo domingo, dia 30 de julho, o InterContinental Lisbon celebra o Dia Mundial do Chocolate – assinalado a 7 de julho – com um brunch temático, que põe no centro das atenções esse popular derivado do cacau.

Entre as 12h e as 16h, as mesas enchem-se de profiteroles, trufas, milkshakes, brownies, cheesecake, torta e tiramisu, tudo com o chocolate como ingrediente principal, e à discrição. A estas propostas junta-se ainda uma grande variedade de bombons e uma fonte de chocolate, para tornar as espetadas de fruta ainda mais saborosas. Haverá também lugar para um live cooking de panquecas e waffles.

Para os mais fiéis ao menu clássico de brunch não vão faltar os ovos benedict com salmão fumado e molho holandês, ovos florentine com espinafres e cogumelos, ovos estrelados com bacon, cogumelos, feijão, tomate grelhado e pão torrado, iogurtes com coberturas variadas, e as bebidas quentes e frias. E durante toda a refeição, os mais novos vão poder entreter-se no Gaming Corner do hotel.

O brunch tem o custo de 36 euros por pessoa, sendo que as crianças dos 4 aos 12 anos têm desconto de 50% e o estacionamento está incluído. As reservas devem ser efetuadas através do 213818700, [email protected] ou do site.