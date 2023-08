Está de volta o beach lounge da Capricciosa, na Praia de Carcavelos

Petiscos leves, sangrias e outras bebidas frescas fazem parte da carta do beach lounge da Capricciosa de Carcavelos, junto ao areal e com vista-mar. Aos fins de semana, há animação de DJ.

Desde que nasceu, há quase trinta anos, a Capricciosa tem-se fixado junto ao mar e ao rio na Grande Lisboa, como acontece nas moradas na Doca de Santo Amaro, no Parque das Nações e em Cascais. Mas também em Carcavelos, junto ao areal da Praia de Carcavelos, onde reabriu agora o seu beach lounge, um espaço descontraído ao ar livre com vista-mar, com uma carta de petiscos e bebidas frescas.

O beach lounge é um espaço que a marca criou há cerca de uma década e tem por hábito regressar com a chegada do verão. Os finais de tarde são acompanhados de propostas como a focaccia de pomodoro e molho pesto (quatro euros), o pão de alho da casa com queijo (desde cinco euros), os rotolini, rolinhos de piza com mozarela, salame picante, tomate em cubo e azeite de alho (desde 5,50 euros), além de sangrias variadas, limonadas de frutos vermelhos e chá gelado do dia.

No restaurante de Carcavelos do Grupo Capricciosa (que, além das pizarias homónimas, detém outros espaços na capital como o Doca de Santo, o Popolo, o Irish & Co., o Selllva, o Lat.A e o Sophia), o beach lounge vai contar com animação de DJ todas as sextas, sábados e domingos, entre as 16h e as 20h.