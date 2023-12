Emblemático: a nova steakhouse de Lisboa aposta nas carnes DOP nacionais

Chama-se Emblemático - nome inspirado no Ascensor da Bica, local muito conhecido na zona da Bica/Santos, em Lisboa - e é a mais recente steakhouse de Lisboa, com aposta nas carnes de Denominação de Origem Protegida. Para acompanhar em estado líquido, a aposta faz-se nos vinhos portugueses, sobretudo nos de curtimenta, do Dão e Bairrada, por terem um perfil harmonioso com as carnes.

João Moreira toma a palavra para explicar a origem do Emblemático, a nova steakhouse da zona da Bica, muito próxima do conhecido ascensor. “Tanto eu, como a Rita Côrte-Real, o Diogo Mourato e o Diogo Costa gostamos de carne e sempre achámos que em Lisboa há muitos bons restaurantes de carne, mas não de carnes portuguesas. Então quisemos criar um espaço dedicado às carnes nacionais DOP [Denominação de Origem Protegida], com uma série de acompanhamentos que refletem o lado cosmopolita desta zona da cidade”.

Instalado num espaço que pouco tempo funcionou por causa da pandemia, o Emblemático – Steak e Wine é uma sala ao comprido, com longos sofás de veludo laranja e molduras com papéis de parede. Uma simplicidade que se reflete no próprio menu, direto ao assunto, com entradas, carnes DOP, acompanhamentos e sobremesas. Além de se dedicar às carnes de raças autóctones, a cozinha faz questão que sejam frescas, em contraponto com a recente tendência das carnes maturadas. “São carnes de montanha, da zona entre o Minho e Braga”.

Minhota, cachena, maronesa, marinhoa, jarmelista e barrosã são as raças portuguesas com que o Emblemático trabalha, sabendo que “têm uma particularidade complicada, a produção reduzida”, o que por vezes dificulta o abastecimento, reconhece João Moreira. O menu está, com efeito, organizado por cortes – acém, lombo, costela mendinha, vazia alta, bife tártaro e secretos de porco preto – de forma a garantir que pelo menos uma das raças consta durante determinada semana, nos principais cortes. Nos acompanhamentos, há diferentes opções.

Tricolor de cenoura com mel da Serra da Estrela e amendoim torrado; puré de batata roxa trufado; alho francês agridoce com requeijão de Seia DOP; e risotto de cogumelos com Queijo da Ilha DOP 7 meses, são algumas das opções. Também há batatas-fritas e batatas rústicas. Já nas sobremesas, há brisa de Lis com redução de frutos vermelhos, mousse de chocolate à Emblemático, bolo de maçã com crumble de gelado de baunilha e tarte de amêndoa. Nos vinhos, existem cerca de 80 referências, com destaque para os de curtimenta. Ao fim de semana, há também cabrito assado no forno (sábado) e cozido (domingo).