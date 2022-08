Em Viseu, os Jardins da Mimi reabrem para mais uma temporada de verão

A esplanada junta os espaços Jardins e Forno da Mimi ao Amazónia a partir de dia 4 de agosto, próxima quinta-feira.

A proposta da esplanada é proporcionar serões gastronómicos e de convívio. Para as mesas, saem as iguarias regionais e tradicionais de referência da carta do restaurante Forno da Mimi, incluindo o rodízio à Brasileira. Do novo espaço de restauração moderna Amazónia destacam-se os sabores da América Latina, com grelhados e a frescura da Ásia, com sushi. Para beber, há cocktails e sangrias.

Aconselha-se reserva antecipada de mesa para o Jardins da Mimi e Amazónia, através do número 967065044. Ambos os espaços localizam-se no Restaurante Forno da Mimi & Rodízio Real, na Estrada Nacional 2 – Vermum – Campo – Viseu, junto à discoteca The Day After.