Em Lisboa viaja-se pela gastronomia italiana à boleia da Festa do Cinema

Mais de 30 restaurantes onde os italianos gostam de comer em Lisboa integram a Rota dos Sabores, evento que precede e acompanha a 16ª edição da Festa do Cinema Italiano.

Ao longo do mês de março, antes do arranque da festa, estão programados momentos que aliam música, literatura, open mic e gastronomia. Além disso, haverá cine-jantares surpresa. A Festa do Cinema Italiano realiza-se entre 29 de março e 6 de abril. Em colaboração com a plataforma Zomato (guia oficial), é possível conhecer restaurantes, sofisticados e populares, onde a tradição culinária italiana está sempre presente.

Além da Rota dos Sabores, a Festa programa vários momentos ao longo do mês de março: aperitivos, poesia, open mic musical, street food e dj set. No dia 8 de março, o La Sharada abre as portas a todos os tipos de músicos numa noite especial dedicada às vozes femininas da música italiana. A anfitriã da noite será Paula Lovely (com uma participação especial de Foggy), que convida Elisabetta Marcora e Teresa Corrado. Qualquer músico, de qualquer nacionalidade e género, será convidado a participar nesta noite de homenagem ao repertório da canção italiana feminina. Cada músico dispõe de sete minutos (duas músicas) e os primeiros 10 terão direito a uma bebida e a um breve vídeo da sua performance.

No dia 15 de março, realiza-se uma noite de poesia dedicada a Patrizia Cavalli, na A’Paranza Tasca Italiana, em colaboração com a livraria Piena. O público poderá participar trazendo os seus próprios poemas ou poemas de outros autores (inscrição prévia obrigatória pelo endereço email: [email protected] e lotação máxima de 35 participantes).

Dia 22 de março, na pizaria Retrogusto Experience, e em colaboração com Caja – Pasta Fresca Italiana e Sul Osteria do Povo, realiza-se uma noite de street food à italiana com dj set de Giulia Gallina (Dj CatNoir) e Massimiliano Sarta (Dj A Costureira).

Já durante o festival, haverá três cine-jantares, num local secreto, na zona de Marvila, divulgado após confirmação da reserva, com exibição do filme “Pane, Amore e Fantasia”, de Luigi Comencini, em homenagem à atriz recentemente falecida Gina Lollobrigida.

A Festa do Cinema Italiano realiza-se de 29 de março a 6 de abril em Lisboa (Cinema São Jorge, UCI El Corte Inglés e Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema) e apresenta uma programação durante os meses de abril a julho, em mais de 20 cidades, entre elas, Lisboa, Porto, Almada, Penafiel, Coimbra, Setúbal, Aveiro, Lagos, Oeiras, Beja, Viseu, Alverca, Évora ou Espinho.