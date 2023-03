Em Alvalade, o Soão celebra a Índia e o Festival Holi com menu especial

Esta terça e quarta-feira, o Soão - Taberna Asiática celebra a chegada da primavera e o Festival Holi, a mais colorida festa indiana, com um menu temporário, pelas mãos do chef João Francisco Duarte.

Todos os anos, por esta altura, a Índia celebra o fim do inverno e a chegada da primavera (uma simbologia da vitória do bem sobre o mal) com o colorido Festival Holi, também conhecido por Festival das Cores, assinalado em todas as partes do país, ao longo de um dia e uma noite. À semelhança do que já aconteceu em anos anteriores, o Soão – Taberna Asiática criou um menu especial alusivo aos festejos, que pode ser provado só durante dois dias, aos almoços e jantares desta terça e quarta-feira, dias 7 e 8 de março.

No pan-asiático de Alvalade, o menu criado pelo chef João Francisco Duarte reúne cinco momentos. O arranque faz-se com os pani puri (esferas ocas fritas e recheadas com água aromatizada e vegetais, um clássico da street food indiana) e segue com a keema samosa (a chamuça de cabra, caril, chutney de manga e um molho de iogurte e menta).

O Menu Holi passa depois por outro clássico da cozinha indiana, o biryani, aqui de frango; e continua no mundo dos caris, com o aloo gobi curry (caril de couve-flor e batata e arroz jasmin). À sobremesa, serve-se payesh (arroz doce com amêndoa, caju e pistachos). Ao menu temporário do Soão, que custa 25 euros por pessoa, pode ainda acrescentar-se o cocktail de assinatura criado para festejar o Festival das Cores, pelas mãos do head bartender Henrique Fonseca: chama-se Mathura (13 euros) e junta gin, chá preto, sumo de lima, espuma de manga, sumo de laranja, togarashi e filamentos de pimenta vermelha.

O Soão abriu há cinco anos, reunindo debaixo do mesmo teto uma carta com influências de várias cozinhas asiáticas, como Índia, China, Vietname, Tailândia, Japão, Indonésia ou Coreia do Sul. À frente da casa está João Francisco Duarte, chef natural de Santarém que já passou por cozinhas como as do Eleven, Arola, Bica do Sapato e Midori, aquém-fronteiras, e o Sushisamba, em Londres, por exemplo.