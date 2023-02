Dubon: o sonho de uma “chocoólica” na Invicta

Na mais recente chocolataria no centro do Porto, é possível fazer degustação de chocolates, com um cocktail, um copo de vinho ou de sangria a acompanhar.

Em qualquer cidade em que se perca em passeio, Keren Barnea gosta de chegar àquele momento do fim do dia, relaxar e comer algo doce e beber um cocktail. Por isso, a Dubon, chocolateria artesanal e bar aberto em outubro, vai ao encontro dos seus próprios desejos.

Natural de Telavive, visitou o Porto para celebrar o 30.º aniversário, com o namorado Roy Bendaham. Apaixonou-se pela cidade que, conta, foi mesmo “a musa inspiradora” do projeto. “Foi óbvio para nós que esta era a cidade ideal: é romântica, invernal e tem perto a região Douro”, diz. A chef pasteleira conta que em Telavive trabalhou em pastelarias, padarias e chocolatarias. “O meu amor, a minha paixão, a minha obsessão é o chocolate. Nos jantares da minha família há sempre uns três bolos de chocolate na mesa para sobremesa. É coisa de família. Chamamo-nos a nós próprios chocoólicos”, ri.

Como também gosta de vinho e de cocktails, Keren pensou num espaço onde fosse possível conciliar tudo isso. Assim, aqui, os vários tipos de bombons e tabletes produzidos no espaço – o ateliê está apenas separado por um vidro, o que permite assistir à produção – podem ser acompanhados de vinhos e cocktails clássicos, selecionados a pensar na harmonização. Há jasmime, o favorito de Keren, negroni e old fashioned, entre outros. “Temos também sangria que preparo com xarope de vinho, feito por mim, vinho, pêras escalfadas e especiarias, como canela, estrela de anis, cravinho, pimenta inglesa… Tento trazer para aqui o meu mundo. E na cultura de onde eu venho, usamos muitas especiarias.”

Os chocolates são também diversificados. Keren Barnea trabalha com vários tipos de chocolate, vindos de França, e diversos recheios e sabores, como gergelim, praliné, café com cardamomo ou canela. Mas há sempre algo diferente para provar. “Mudo conforme as estações e minha disposição. Para mim, é bom fazer coisas diferentes e abri este espaço para isso mesmo, para poder criar.”