Dona Paterna lança gelado de aguardente de Alvarinho

A novidade, resultado da parceria com uma das mais antigas marcas portuguesas de gelados, a Neveiros, é apresentada na Festa do Espumante de Melgaço, que decorre de 25 a 27 de novembro.

O gelado, apresentado pela marca de vinhos de Melgaço, Dona Paterna, é, tal como referido em nota de imprensa, “uma harmonia perfeita entre o doce do gelado e o sabor da aguardente vínica de Alvarinho, a Dona Paterna XO”, que envelhece em cascos de carvalho de diversas origens. É igualmente possível prová-la no próximo fim de semana, durante a Festa do Espumante de Melgaço.

Segundo a Neveiros, trata-se de “um gelado requintado, como a aguardente que lhe dá forma. Uma simplicidade com explosão de sabores”. O novo sabor resulta da junção de três ingredientes: leite, açúcar e a aguardente vínica XO de Alvarinho, premiada com medalha de ouro, no passado mês de abril, no concurso Os Melhores Verdes 2022, promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, na categoria de Aguardente de Vinho Verde.