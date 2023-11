Doces inspirados nos anos 20 no Brigadeirando, em Oeiras

A Brigadeirando chegou este ano a Oeiras. Por lá, encontra-se a nova coleção Nobres Folias, inspirada nos loucos anos 20 do século passado, os já famosos brigadeiros e ainda o brunch ao fim de semana.

A euforia dos loucos anos 1920 esteve na base da criação da Nobres Folias, a coleção de outono/inverno da Brigadeirando, composta por brigadeiros, uma tarte, uma pavlova, bolos charlotte e míni bolos. Destes últimos foram lançadas cinco propostas, nomeadas segundo cinco figuras históricas femininas, como Inês de Castro. A nobre galega empresta o nome a um bolo inteiramente coberto por brigadeiro tradicional, que serve também para fazer a delicada decoração com bico de pasteleiro. No interior tanto pode estar bolo de chocolate – que faz parelha com brigadeiro do mesmo ou de amendoim com praliné – como bolo de cenoura, baunilha ou mármore, que casam com diferentes versões de brigadeiro. Se, por um lado, este bolo é escuro e misterioso como a vida da galega, por outro, o trabalho nele aplicado é “uma demonstração de carinho e afeto” que representa o “amor maior”, faz saber a Brigadeirando, o projeto da brasileira Carolina Henke, iniciado há oito anos.

Outra proposta passa pelo míni bolo D. Maria II, uma criação que pretende enaltecer as aptidões da rainha, “a perseverança e a audácia de manter a doçura e a maternidade mesmo quando os tempos não são os mais fáceis”. O cor-de-rosa, presente nas natas que abraçam o bolo e nos detalhes feitos à mão, “simboliza a energia desta rainha que mesmo tão jovem enfrentou períodos singulares da história e deixou o seu nome gravado na história de Portugal”. Mais uma vez, o interior pode ser personalizado.

Ambos os bolos, tal como o resto da coleção, vão estar disponíveis em rotatividade nos espaços Brigadeirando, na LX Factory, em Lisboa, e, mais recentemente, em Oeiras. Este ano, a marca instalou-se no centro de jardinagem Viplant, ocupando uma zona de cafetaria, onde agora é possível provar as doçarias e o brunch, servido aos fins de semana, entre as 11 e as 18 horas.