Doces criativos com cunho francês na Fleur de Vanille, em Guimarães

O centro histórico de Guimarães ficou mais doce com a abertura da pâtisserie Fleur de Vanille, na recatada Rua Egas Moniz. As sobremesas têm assinatura de um chef pasteleiro francês com percurso Michelin.

Antes do palato, é inevitavelmente o olhar o primeiro a ser seduzido pelas esculturas doces alinhadas na montra da Fleur de Vanille. Há tarteletes, éclairs, macarons, composições feitas de mousses delicadas, biscoitos crocantes, com corações de ganache ou pralinés. A variedade de formas e texturas compara-se à de sabores, inspirados pelos frutos da época e combinações inesperadas, como aipo e morango ou ananás e coentros.

Do outro lado do balcão deste pequeno salão de chá, aberto à imagem de uma pâtisserie parisiense na Rua Egas Moniz, Ana Monteiro ajuda a escolher entre as criações do marido, o chef pasteleiro Vincent Marteau, geralmente recolhido à cozinha a testar ideias.





Marteau começou o percurso em padaria mas, atraído pela criatividade da pastelaria, depressa se voltou para o trabalho minucioso da doçaria francesa, a que dedicou os últimos 16 anos, com passagem por casa de renome. O currículo inclui ainda as cozinhas estreladas do Auberge du Vieux Puits, do chef Gilles Goujon (três estrelas Michelin), em Fontjoncouse, e do Paul Bocuse, restaurante do falecido chef e ícone da cozinha tradicional francesa homónimo, em Lyon.

Daí até instalar-se na cidade-berço cabe o sonho de abrir o próprio negócio e uma história de amor que começou numa pastelaria em Val d’Isère, onde conheceu Ana, lusodescendente com raízes no Minho, que também lá trabalhava. Numa das habituais férias em Portugal, apaixonaram-se por Guimarães e decidiram plantar ali a sua Fleur de Vanille (o resto do edifício foi transformado em hostel).

Durante a semana, a montra exibe perto de uma dezena de sobremesas, e ao fim de semana a oferta aumenta. Há sempre lugar para os clássicos da pastelaria francesa, como o Paris Brest ou o Fraisier, e claro, uma sobremesa da casa, a Fleur de Vanille, que combina praliné e cremoso de noz pecan, e chantilly de baunilha. Depois, Vincent vai refrescando a vitrina com novidades, como a recente combinação de alperce e alecrim, a charlotte de framboesa ou a tartelete de cereja, pistachio e amaretto. Além da cafetaria e dos refrescos, para acompanhar os doces há champanhe e vinho do Porto. Por encomenda, qualquer sobremesa pode transformar-se num bolo de aniversário em versão familiar.