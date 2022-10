Doces ao estilo americano, na portuense American Bites Bakery

Bolachas gigantes, cupcakes e rolos de canela são alguns dos doces produzidos diariamente na American Bites Bakery, uma pastelaria tradicional americana na zona da Trindade.

Dar um salto aos Estados Unidos sem sair da Baixa do Porto é o convite feito pela American Bites Bakery, uma pastelaria tipicamente americana instalada na zona da Trindade. Dentro do pequeno espaço alinham-se cuidadosamente doces variados, como bolachas gigantes (com uns impressionantes 150 gramas), cupcakes, brownies, mini cheesecakes, rolos de canela e brookies (uma receitas que junta brownie e cookie), que ali são confecionados todos os dias, de forma artesanal.

Era este “true american style” que Oriana e Victor Ramalheira pretendiam oferecer à cidade, depois de deixarem o estado de Virgínia, nos Estados Unidos, e se instalarem em Portugal há quatro anos, movidos pela perspetiva de uma melhor qualidade de vida para criar os filhos. Os constantes elogios de amigos e família aos dotes culinários de Oriana e a falta de um espaço com este tipo de doces no Porto acabaram por fazer surgir o negócio, inicialmente online e, uns meses depois, na Rua Doutor Ricardo Jorge.

Tudo o que está exposto é da responsabilidade de Oriana, autodidata – e autora de um blogue e de um livro, ambos sobre culinária -, que para as suas receitas faz questão de usar ingredientes como o chocolate Callebaut ou o queijo Philadelphia. Outros, que não encontra por cá, vêm mesmo do outro lado do Atlântico, como é o caso das pepitas de manteiga de amendoim, para as bolachas gigantes, e das crackers, para as bases dos mini cheesecakes.

Quanto aos doces preferidos da clientela, Victor não consegue apontar um, pois todos acabam por ser vender bem. Há, contudo, sabores fixos, como os cupcakes de red velvet e de Kinder Bueno, o mini cheesecake de amora e as bolachas: de pepitas de chocolate, de pepitas de manteiga de amendoim, red velvet, pink velvet, pistácio e chocolate branco, e cookies & cream.

Além dos bolos, na American Bites Bakery também se servem freakshakes (ou seja, batidos de leite que levam mousse de cheesecake), cafés e artigos de cafetaria, chás e chocolate quente.

Quem não puder passar pela loja, tem a possibilidade de comprar os doces a partir do site, com envios para Portugal, Espanha e Andorra, ou a partir das plataformas Uber Eats e Bolt Food.