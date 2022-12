Doce de ovo e queijo da Serra dão sabor aos gelados de inverno

A quadra festiva inspirou sabores invulgares - caso do doce de ovo com pinhão e do queijo da Serra com nozes e mel -, que estão disponíveis durante as próximas semanas nas lojas da Santini e da Gelatopia.

Sabores de época em forma de gelado ou sorvete são as propostas de diversas gelatarias do país, como a Santini e a Gelatopia.

A pensar no Natal, a gelataria que nasceu em Cascais em 1949, pelas mãos de uma família italiana, apresenta gelado de doce de ovo com pinhão e gelado de encharcada de nozes. Para “brindar” ao ano novo, a marca sugere o sabor de espumante com frutos vermelhos. Os bombons de gelado, um dos produtos mais apreciados pelos clientes, disponíveis nas versões framboesa com chocolate negro, maracujá com chocolate negro e avelã com chocolate de leite, são também uma opção para as festividades.

Estes sabores podem ser encontrados nas seguintes lojas Santini: Cascais Baía, Cascais Valbom, Carcavelos, Belém, Chiado, Telheiras, Oeiras, Amoreiras, Docas, Porto, Faro e Aldeia de Juso.

A Gelatopia, com moradas no Porto e em Lisboa, lançou sete sabores especiais para adoçar os dias mais frios. Há dois sorvetes feitos com fruta nacional e de época, o de tangerina e o de pêra, e cinco cremosos gelados, como biscoito de canela, requeijão com doce de abóbora, crumble de banana da Madeira, e gelado de queijo da Serra com mel e nozes.





Este último é feito com verdadeiro queijo da Serra, proporcionando-lhe a viscosidade característica desse laticínio, pedaços de noz e um toque de mel.