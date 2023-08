Do marisco à patanisca, quatro festivais gastronómicos para visitar

Agosto desdobra-se em festivais gastronómicos pelo país. Do Festival da Patanisca em Cercal do Alentejo à Feira de Enchidos, Queijo e Mel de Vila de Rei, estes são quatro exemplos.

Festival da Patanisca, Cercal do Alentejo

A terceira edição acontece a 4 e 5 de agosto no Largo dos Caeiros, em Cercal do Alentejo. Durante estes dois dias, há bancas de comes e bebes (onde não faltarão as pataniscas, confecionadas de forma mais tradicional ou com novos sabores), além de música ao vivo e uma sessão de showcooking. Além disso, o Roteiro Gastronómico dedicado à patanisca já começou e decorre até 5 de agosto, reforçando a presença deste petisco à mesa de 11 restaurantes locais: Klandestinos, Pizzaria Patrício, 100 Pressas, A Queijaria, Além Tejo, O Cantinho da Bete, O Pereira, O Sol, Tasca do Parruca, Tasca do Primo Sérgio, Café Pérola e o bar da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. Saiba mais aqui.

Festival Gastronómico da Tigelada, Proença-a-Nova

O certame está de regresso com nova edição, a partir do dia 11 de agosto, e até 27 do mesmo mês. Ao todo, 19 restaurantes da região vão apresentar, diariamente, esta sobremesa típica do concelho nas suas cartas. “A tigelada de Proença-a-Nova já é dos produtos de doçaria que melhor nos identifica, como região de gastronomia rica e variada, mas com uma forte ligação aos produtos com origem na pastorícia, nomeadamente na caprinocultura e é desta forma com a grande adesão da restauração que procuramos fazer uma divulgação deste doce de excelência”, afirmou em comunicado o vice-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Manso. Veja a lista de restaurantes aderentes e mais informações sobre o festival aqui.

Feira de Enchidos, Queijo e Mel, Vila de Rei

A edição de 2023 desta feira já começou, a 29 de julho, e prolonga-se ao longo de nove dias, até 6 de agosto. O Parque de Feiras de Vila de Rei é o palco escolhido para mostrar a excelência dos produtos locais, o artesanato e a música ao vivo, com concertos de Jorge Guerreiro (dia 1), Graciano Ricardo (2), Clemente (3), Nuno Ribeiro (4), Marisa Liz (5) e Emanuel Moura (6). Saiba mais sobre a Feira de Enchidos, Queijo e Mel aqui.

Festival do Marisco, Olhão

Durante cinco dias, de 10 a 14 de agosto, o marisco é o protagonista nesta cidade cubista algarvia. O festival gastronómico homenageia o mar e a Ria Formosa e decorre no Jardim Pescador Olhanense com esta 35.ª edição, depois de um interregno de três anos. Além dos petiscos e pratos com marisco que aqui se vão servir, haverá espaço para divulgar a doçaria regional e o artesanato. Ao palco sobem nomes como David Carreira (dia 10), Sónia Costa – Tributo a Tina Turner (11), Bárbara Bandeira (12), Wet Bed Gang (13) e Vítor Kley (14). O bilhete diário custa 10 euros e o semanal fixa-se nos 45 euros. Saiba mais aqui.