Do gaspacho ao risoto e tacos picantes, o que se come de novo no Palácio Chiado

No coração de Lisboa, o Palácio Chiado renovou a sua carta para a primavera/verão, pelas mãos do chef Manuel Bóia, e tem novas entradas, pratos e sobremesas a pensar nos dias mais longos e quentes.

Dentro do palacete que ocupa a porta 70 da Rua do Alecrim, as paredes que somam três séculos de vida coabitam com as novidades que vieram refrescar a carta do Palácio Chiado, que assinala a chegada da primavera e antecipa o verão com petiscos e pratos mais leves, mantendo a matriz de sempre: uma cozinha portuguesa contemporânea, que homenageia algumas das nossas raízes e que vai beber inspiração a outras latitudes gastronómicas.

Pelas várias salas da casa, os sabores continuam a ser comandados pelo chef Manuel Bóia. No leque das novas entradas, chegam à mesa o gaspacho de milho com pipoca salgada e azeite verde (12€); os taquitos de atum spicy com cebola roxa, tomate concassé, cebolinho e maionese com togarashi, que vêm em duas unidades, ideiais para quem gosta de um toque de picante (14€); e o presunto Pata Negra 100% bolota, que agora vem emparelhado com um novo acompanhamento, um piso de tomate fresco com alho e bolo do caco tostado (26€).

Nos principais, um dos reforços da carta de primavera/verão é o bacalhau “Lisboa a Braga” (28€), uma fusão de duas receitas tradicionais, que traz o fiel amigo no prato de duas maneiras, a lembrar o bacalhau à minhota, e um Brás, mas com ovo escalfado e tapenade de azeitona com salsa. Outras novidades são o atum grelhado no carvão com cremoso de batata, espinafres salteados e molho chimichurri (26€); o cantaril em beurre-noisette com risoto de sapateira e salicórnia (34€); e o leitão crocante com chips de batata rústica e legumes assados (35€).

A rimar com os dias mais longos e quentes, está o reforço na secção de carnes grelhadas a carvão. Ao entrecôte maturado junta-se agora a vazia Angus (38€) e a fraldinha (36€), todas emparelhadas com batata frita e um molho cremoso com trufa. Nas opções vegetarianas, há propostas como o couscous com abacate, manga e pinhão (14€); as texturas de legumes frescos com puré de ervilhas e demi-glace de legumes (22€); e o risoto de cogumelos selvagens com trufa e pleurotus salteados (25€).

A fechar a refeição estão sobremesas novas como a panacota de coco e baunilha com couli de abacaxi, crumble de chocolate e pó de hortelã (10€); o parfait de framboesa com geleia de amora e chocolate negro (12€); ou o crème brûlée de pistácio com telha do mesmo (9€). Para acompanhar, a longa garrafeira soma cerca de seis dezenas de referências, quase todas nacionais, à exceção do champanhe. Já a carta de cocktails de assinatura, para quem prefere a mixologia, destaca bebidas como A Gaiola Dourada (gin, amarguinha, polpa de morango, limão, clara de ovo, açúcar e framboesas) e o Kiev Mule (vodka, ginger beer e espuma de gengibre).