Do caril à pizza trufada e piano na grelha, os novos pratos do Mama Shelter

O outono traz renovação à mesa do Mama Shelter Lisboa, restaurante liderado pelo chef Nuno Bandeira de Lima, prestes a celebrar um ano. As cozinhas do mundo e o produto nacional equilibram a equação.

Está prestes a celebrar o seu primeiro aniversário na capital, já em janeiro, mas antes disso já há motivos para voltar Mama Shelter Lisboa, a marca nascida há quase década e meia em Paris, e que se espalhou pelo mundo fora desde então (Los Angeles, Londres, Belgrado, Rio de Janeiro, Roma, Marselha, entre outros), chegando no arranque deste ano a Portugal. À mesa do restaurante situado entre a Avenida da Liberdade e o Rato, chegam novos pratos pensados para os meses mais frios, pelas mãos do chef Nuno Bandeira de Lima.

A inspiração eclética, guiada por várias cozinhas do mundo, volta a ser um dos pilares da casa, com capacidade para 300 comensais e diversão garantida à noite, com presença habitual de DJ e zona de dança, para quem queira dar um pezinho pós-refeição. Entre as novidades nas entradas do restaurante estão o tártaro de salmão com abacate, cebola roxa, malaguetas, lima, romã, milho frito e ovas de tobiko com tostas (16 euros) e o carpaccio de vazia Black Angus, acompanhada de um vinagrete de limão, rúcula selvagem e lascas de parmesão (19 euros), que se juntam a outros petiscos da casa, como o húmus, o pica-pau de novilho e a burrata com salada de rúcula, pesto e tomate confitado.

O piano grelhado com batata frita rústica, salada verde e molho barbecue (24 euros) é um dos reforços outonais da nova carta, tal como o caril de grão com arroz tailandês e pão nan (22 euros), aos quais se junta a sazonal e vegana La Forêt, que junta no prato lentilhas, cenouras bebé, cogumelos Portobello, abóbora hokkaido, romã e nozes caramelizadas (19 euros). Nos principais, mantêm-se outras propostas como o polvo e o Black Angus na grelha, ou o lombo de bacalhau assado com arroz de amêijoas.

Caso seja almoço, as novidades alastram-se ao cantinho das pizzas que existe no restaurante, com novidades como a Di Mare (que junta molho de tomate, fior di latte, camarão, alho francês, cogumelos, alga nori e zest de lima) e a Bianca Tartufa (trufa, burrata, fior di latte e rúcula). Ainda aos almoços dos dias úteis, estão de volta os menus executivos a preço fixo – 16 euros – com direito a prato, bebida e café.

O banoffee com crumble de frutos secos, banana, chantili com aroma de laranja e doce de leite (cinco euros) é a nova sobremesa do Mama Shelter, tal como os churros com topping de chocolate quente ou de doce de leite (seis euros). Às quase quarenta referências vínicas, a grande maioria nacionais, junta-se a criatividade da mixologia, com cocktails de autor com nomes sugestivos como António Variações e Amália Rodrigues.

Tudo isto para provar em ambiente descontraído e cosmopolita, rodeados de frescos pintados no teto alusivos aos motivos marítimos, em harmonia com os peixes e crustáceos feitos em cerâmica, da autoria de Bordallo Pinheiro. E se a comida e bebida reina no piso térreo da porta 19 da Rua do Vale do Pereiro, os pisos superiores estão dedicados às noites tranquilas, com 130 quartos espalhados por oito pisos e um rooftop.