Do almoço executivo à cozinha vegetal: duas novas cartas para provar em Lisboa

O XXL by Olivier e o The Insólito, ambos em Lisboa, apresentam por estes dias novidades que vale a pena conhecer - tanto no contexto de um almoço executivo com pratos portugueses, como num jantar mais demorado, em ambiente cosmopolita.

XXL by Olivier estreia menu de almoço e novos pratos

Olivier da Costa acaba de estrear um menu de almoço no seu restaurante XXL, na Calçada da Estrela, junto da Assembleia da República, que é simultaneamente um convite a conhecer os pratos da nova carta. O almoço executivo custa 19 euros e inclui couvert e prato principal, cujas receitas são tipicamente portuguesas e “de conforto”. A semana começa com ervilhas com ovos escalfados – prato que a avó de Olivier fazia em casa -, e segue à terça com arroz de pato, um clássico do Avenida, que Olivier geria no hotel Avani, onde é hoje o Yakuza Lisboa. À quarta-feira é tempo de bacalhau “com todos”, quinta-feira há feijoada de gambas e choco, e à sexta, cozido à portuguesa, um prato com tradição nos seus 25 anos de carreira.

Paralelamente, Olivier introduziu uma série de novos pratos no menu fixo do XXL. Alguns antecipam a estação amena, como o carpaccio de novilho e a burrata DOP com azeite virgem extra, ou mesmo o cocktail de camarão com toque do chef, um piscar de olho a um clássico dos anos 1980. Novidade é também a massa rigatoni envolta em molho de champanhe e caviar. A refeição pode terminar com uma tarte tatin de receita clássica francesa ou profiteroles recheados com creme pasteleiro, acompanhados com natas e chocolate derretido. Icónicos, mantêm-se na carta o bitoque de lagosta, os sufflés (que popularizaram o originalmente XL, fundado por Vasco Gallego em 1994) e a picanha de tamboril, entre outras especialidades.





Há novos pratos de autor no The Insólito

O restaurante The Insólito, no topo do hostel Independente Lisboa, no Príncipe Real, também apresenta novidades. Depois de apostar num menu fechado, o chef David Vieira criou uma nova carta com 13 pratos pensados para serem conjugados na conta de dois a quatro para duas pessoas (consoante o nível apetite), e que são assegurados, na sua ausência, pelo souschef argentino Mário Gaston Leo. Depois do couvert de pão de massa-mãe com manteiga dos Açores fumada pode pedir-se, por exemplo, tosta de camarão com manteiga noisette (feita com uma redução do molho das cascas, laranja e Beirão); migas de broa, milho e couve fumada; ou ainda dourada curada em sal e cardamomo com funcho, laranja e cebola assada. Quem preferir carne encontra plumas de porco preto com caldo de Bulhão Pato e ervas.

Ao ritmo de uma banda-sonora eclética, e ao sabor de um copo de vinho português ou de um cocktail com ou sem álcool, vale a pena guardar espaço ainda para provar uma das sobremesas, como o gelado de arroz doce com cenoura em especiarias ou o cremoso de chocolate, gengibre e mel. Tudo criações do chef David Vieira, que além da carta do The Insólito é responsável pela do restaurante The Decadente, situado no piso térreo do hostel, em frente ao Jardim de São Pedro de Alcântara. Tanto num como noutro vive-se um ambiente cosmopolita, ritmado por várias línguas, e onde o serviço de sala acompanha as melhores expetativas. Ao fim de 10 anos, o grupo apostou num rebranding e chama-se agora Independente.