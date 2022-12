Depois do Porto, o Obicà traz a Itália genuína às mesas de Lisboa

Um ano depois de abrir na Invicta, o Obicà chega ao Príncipe Real com a aposta que a marca mantém há 20 anos: a do produto DOP. O espaço é feito de camadas ecléticas: bar de mozarelas, restaurante italiano e mercearia.

O reforço italiano no Príncipe Real é recente, um ano depois de chegar à Invicta, mas a história desta casa já soma quase duas décadas. Milão é o berço do Obicà, que foi crescendo com os anos e está hoje em mais de 20 cidades, como Florença, Roma, Londres, Nova Iorque e Tóquio. No novo espaço na capital, mantém as camadas ecléticas que já o definem (bar de mozarelas, restaurante e mercearia), com pontaria alinhada no produto DOP e IGP.

O bar de mozarelas certificadas é um dos pilares da casa, servindo à mesa a Mozzarella di Bufala DOP, que chega a ritmo acelerado das planícies de Campana e pode ser provada na versão normal ou fumada. A stracciatella e a burrata de leite de vaca, produzidas em Puglia, são outros destaques, que podem ser acompanhadas em tábuas de degustação com charcutaria italiana ou sugestões como tártaro de tomate biológico, húmus de pimento e focaccia de orégãos e flor de sal.

Transversal é a ideia de não alterar demasiado o produto e a sua qualidade, e por isso é que mozarelas e burratas se provam ao natural, sem distrações, e que não se usa alho e cebola nas cozeduras ligeiras. “É o produto que conduz o tempero e não o contrário”, explica Luis Minuzzi, chef a cargo do espaço em Lisboa.

Nas massas frescas e artesanais, há opções como os gnocchi de batata com fondue de gorgonzola DOP, camembert di bufala, nozes e pera caramelizada; ou o taglioni com ragu de cogumelos porcini e salsicha. Já a seleção de pizas de massa mãe está renovada com a chegada a Lisboa, apoiadas no trigo duro italiano e na fermentação lenta e manual, que as torna mais leves e de rebordo crocante.

Clássicos como o tiramisu e a torta caprese com gelado italiano adocicam a despedida, sem antes passar os olhos pela zona de mercearia, onde se vendem produtos premium italianos, dos vinhos às massas, azeites trufados, azeitonas e o próprio livro com receitas dos pratos do Obicà.