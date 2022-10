De Leão, boas carnes e bons casamentos na steakhouse 1828, em Gaia

As carnes maturadas do chefe José Gordón são as estrelas de uma aliança do seu El Capricho com a steakhouse 1828, do World of Wine, em Vila Nova de Gaia.

A steakhouse 1828, uma parcela do World of Wine com (boas) vistas para os anfiteatros ribeirinhos do coração de Vila Nova de Gaia e do Porto, passou a incluir na carta as carnes, métodos e saber-fazer de El Capricho. Liderado por José Gordón, chefe e especialista na criação de bois, El Capricho tem casa em Jiménez de Jamuz, na província de Leão, e junta um restaurante a 140 hectares onde os animais vivem em liberdade, alimentando-se do que brota do chão e de misturas de cereais. Carnes maturadas é a especialidade que traz reconhecimento a Gordón: os bois, castrados, não são abatidos antes dos quatro anos, seguindo geralmente para o matadouro pelo sete, oito anos. Na propriedade convivem à volta de 400 cabeças de gado de várias proveniências – Astúrias, Cantábria, Galiza – incluindo raças lusas como a minhota, arouquesa, mirandesa e barrosã.

Na apresentação em Gaia do menu de degustação 1828 by Bodega El Capricho, José Gordón fala com paixão dos bois, espécimes que podem rondar os 1700 quilos, a quem faz por dar vida e morte tranquilas. Um percurso que se reflete nas características da carne que chega ao prato, até porque, diz o chefe, “é importante saber interpretar cada animal”.

O menu de degustação (cujo elenco também pode ser pedido individualmente) arranca com rosbife, a partir de picanha de boi com 30 dias de maturação, salpicado por cristais de sal; e um tártaro & caviar com lombo de boi de 20 dias, a que se junta pão de alecrim artesanal. Segue-se uma beringela fumada e assada, com brotos de ervilha e cecina de boi com quatro anos de cura, acompanhada de broa de milho amarela. Depois, as personagens principais: morcela 100% de boi e maçã Granny Smith e costela de boi maturada, confitada, com flor de sal de Aveiro e jus de novilho. Para sobremesa, um lingote de chocolate com 71% de cacau, rodeado de frutos secos.