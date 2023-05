De Salvador da Baía para Campo de Ourique: as irmãs que fazem empadas brasileiras

Aproximar as gastronomias de Portugal e do Brasil é o lema da De Além Mar Confeitaria, em Campo de Ourique. As empadas e o pão delícia são as especialidades.

Maria João e Mónica Morais deixaram São Salvador da Baía há pouco mais de um ano mas sentem-se em casa, ou não tivessem crescido com a cultura portuguesa dada pelos pais e pelos avós do norte e da Madeira. “Sempre quisemos vir para Portugal, não foi uma decisão tomada por impulso”, explicam as irmãs que há seis meses abriram a De Além Mar Confeitaria, à semelhança do espaço que tinham em São Salvador. E se lá faziam doces portugueses, aqui fazem salgados brasileiros.

Enquanto Maria João atende os clientes com um sorriso e dois dedos de conversa, Mónica está de pé na bancada de cozinha a preparar as empadas antes de as pôr no forno. A massa é menos densa que a das portuguesas e o recheio varia entre as alentejanas (de vitela, galinha ou carne de porco à alentejana) e as brasileiras de galinha, bacalhau, caprese (requeijão, tomate e manjericão) e camarão com creme de queijo. A tempo do verão, a dupla irá lançar novas empadas de porco e alheira.





Na vitrine cabem também o pão delícia (massa fofa e recheio de creme de queijo), a saltenha (tipo empanada), o quindim, as cucas (a lembrar um crumble) e o bolo de rolo de goiabada, típico do nordeste brasileiro. Todos os dias há ainda bolos à fatia. “Algumas receitas são da nossa família. A nossa mãe sempre cozinhou”, diz Maria João, formada em arquitetura, enquanto a irmã, com curso de veterinária, termina mais uma bandeja de pães delícia. As empadas, no entanto, são as mais vendidas.

A escolha de Campo de Ourique para a localização da loja foi para ambas – e para a sócia Fernanda Monteiro – consensual. “O bairro é charmoso e lembra-nos a Lisboa antiga, em que os clientes passam na rua e nos dizem bom dia”, descrevem em uníssono. O ambiente na De Além Mar é aprazível, e muito graças à banda sonora de clássicos brasileiros que paira no ar. Antes de sair, os clientes podem levar uma pulseira de Nosso Senhor do Bonfim de recordação, e pedir um desejo por cada nó.