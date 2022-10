Da castanha ao cabrito: dois festivais gastronómicos para dizer olá ao outono

Outubro e novembro são sinónimo de tempo mais frio, e de festivais de comida em Vila Pouca de Aguiar e na Lousã. Saiba o que reservam.



Lousã (distrito de Coimbra) e Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) estão separadas por 200 quilómetros, mas em outubro e novembro terão o outono a uni-las. A época fria que agora principia traz dois festivais gastronómicos, um em cada localidade, com os produtos típicos, como a castanha, o cabrito e o cogumelo, a tem lugar destacado à mesa.

Na Lousã, realiza-se entre 21 de outubro e 1 de novembro a 15.ª edição do Festival Gastronómico Sabores de Outono, com um número recorde de restaurantes aderentes. Ao todo serão 22 os estabelecimentos que terão pratos com os produtos locais, como por exemplo cabrito assado no forno com batatas e castanhas e arroz de cogumelos; favinhas com chouriço; chanfana com cogumelos salteados; e pernil no forno com castanhas e arroz de passas e migas serranas. A lista completa de restaurantes, respetivas ementas, horários e contactos pode ser consultada aqui.

Já em Vila Pouca de Aguiar, os 11 restaurantes aderentes à XX Mostra Gastronómica e a Feira de Produtos de Outono prometem trabalhar a castanha, o cogumelo e o cabrito sob diversas formas, apresentando-as aos comensais do concelho, e aos visitantes. A grande novidade deste ano, porém, são os workshops dados pelo chef transmontano Duarte Eira (natural de Vila Real), que será responsável também pelo atelier infantil.

O município lança o convite ainda a visitar o comércio local e a provar o pastel de alguidar, enquanto decorre um magusto popular. Haverá também uma feira de artesanato e produtos de outono, com produtos locais. As atividades são de acesso livre e contam, por último, com música e uma exposição relativa ao cabrito, castanhas e cogumelos. Acontece tudo no Mercado Municipal, entre as 10h de dia 29 de outubro e as 19h de dia 30.