Crítica de Fernando Melo: sua excelência, o azeite português

Prepare-se para o mergulho mais imersivo da temporada. Munido da excelsa lista que preparámos para si, compre o máximo número de azeites que recomendamos.

Vamos recebendo os títulos que os produtores vão enviando, fazemos com eles as experiências mais diversas e assim vamos encontrando facetas e vocações gastronómicas incríveis. Como sempre nas nossas escolhas, trata-se de recomendações apenas, mas para tirar o máximo partido deve ter em conta que todos os azeites são da categoria virgem extra, ou seja, de acidez máxima 0,8% de ácido oleico, e que quase sempre estão muito abaixo desse limiar.

Não se guie pela cor de um azeite, nada diz sobre a sua qualidade, assim como pedimos que não tente discernir a acidez de um azeite em relação a outro; o nosso palato não tem recetores para o ácido oleico e nada tem a ver com a acidez do vinho. Vá pelo sabor, texturas e matizados e escolha o seu estilo favorito. Quando regressar do mergulho que lhe propomos o mundo terá mudado muito, a seu favor. Boas provas!

DOURO

Quinta do Convento | Kranemann (50 cl)

Variedades autóctones do Douro, extração mecânica a frio. Azeitonas provenientes da Quinta de S. Pedro das Águias, olival com cerca de 40 anos. Aromas de noz verde e rama de tomate. Ligeiro picante na boca, a mostrar fruta de caroço e complexidade, final rico e longo.

Preço: 15 euros

Classificação Evasões: 17,5 valores

Sogrape edição especial | Sogrape (50 cl)

Verdeal, Madural, Galega, Negrinha do Freixo e Cobrançosa. Doce, picante e amargo, apresentando notas de frutos secos, banana, rosmaninho e maçã. Este azeite está carregado de simbolismo, representa a um tempo o matizado de terroirs do Douro e reedita uma glória de mais de cem anos.

Preço: 17 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Chousas Nostras Super Premium | Gerações de Xisto (50 cl)

Cobrançosa, Verdeal Transmontana, Madural, Cordovil de Castelo Branco, Bical de Castelo Branco e Carrasquenta. Verdadeiramente impressionante pela riqueza de sabor. a composição é quase uma instalação de vários solos de transição, facilmente se torna favorito à mesa.

Preço: 12 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Centenário | Quinta do Noval (50 cl)

Olival com mais de cem anos. Verdeal, Madural e Cordovil. Tudo na Quinta do Noval, uma das poucas sobreviventes à filoxera, é especial. Este azeite é toda uma nova instrução acerca do grande tesouro presente no discreto escadeado caprichoso que nos prende a alma ao passar.

Preço: 27,50 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Quinta da Corte | Quinta da Corte (50 cl)

Cobrançosa, Madural e Verdeal. Oliveiras antigas, para um perfil moderno e fresco uma garrafa foi-se no instante logo nas primeiras experiências culinárias. Mostrou-se o mais flexível da prova quanto a possibilidades culinárias, desde batatas fritas até polvo e bacalhau à lagareiro.

Preço: 15 euros

Classificação Evasões: 17 valores

Quinta de Vargellas | Taylor’s (50 cl)

Madural, Cordovil e Verdeal. São cerca de 3 mil as oliveiras que compõem o elenco oleícola do mágico terroir de Vargellas, ao qual devemos algumas das maiores glórias em termos de vinhos do Porto. O tempo tem confirmado a correção da abordagem de diversidade por que se pauta a exploração agrícola.

Preço: 13,60 euros

Classificação Evasões: 18 valores

TRÁS-OS-MONTES

Belarda | Graça Gonçalves (50 cl)

Maioria Santulhana. A produtora é enóloga e governa a produção vínica na famosa Quinta do Monte d’Oiro, Alenquer. Nas terras transmontanas dos seus costados em Santulhão (Vimioso-Bragança) fez crescer o sonho de produzir azeite a partir de oliveiras antigas. Forte no corpo, ligeiramente picante, é muito original e por isso imperdível.

Preço: 13,50 euros

Classificação Evasões: 17,5 valores

Casa de Santo Amaro Prestige | Casa de Santo amaro (50 cl)

Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana. Aroma fresco, notas de frutos secos verdes e tomate. Na boca apresenta um amargo e picante intensos com notas de erva e folha de oliveira. Fim de boca harmonioso e prolongado.

Preço: 17,50 euros

Classificação Evasões: 19 valores

Casa de Valpereiro Premium | Soc. Agr. Alberto Manso

Verdeal transmontana, madural, cordovil e cobrançosa. Agricultura biológica. Frutado maduro. Estamos perante um azeite genuinamente multiusos que podemos expor tanto a um assado prolongado de carne como a um salada fria delicada. Bom para ter sempre à mão.

Preço: 9,8 euros

Classificação Evasões: 17 valores

ALENTEJO

Ervideira Galega | Ervideira Soc. Agr.

100% Galega, Serra de Portel. Paladar frutado intenso, doce e pouco picante, originado pelos solos xistosos, qualidade das azeitonas selecionadas e clima da serra de Portel, no Alentejo. Produz caldos fantásticos, para as bases mais elegantes da cozinha alentejana e não só.

Preço: 9,5 euros

Classificação Evasões: 17 valores

Mainova Early Harvest Virgem Extra | (50 cl)

Cobrançosa, Cordovil e Picual. Muito fino na boca, entra bem em legumes e frutas e é grande companheiro da grelha de carne ou peixe, graças a um grupo de amargos convidativo e eficaz. Tudo fica harmonizado no bom ponto, livre de excessos.

Preço: 18 euros

Classificação Evasões: 17 valores

BEIRA INTERIOR

Ethos Galega de olivais velhos | Guarda Olive Company (50 cl)

100% Galega, olivais centenários. Nariz fresco com notas de maçã verde e tomate. Na boca apresenta um frutado elegante de azeitona verde, amargos pouco pronunciados e picante muito subtil. Azeite francamente original, descoberta recente que se tornou indispensável.

Preço: 9 euros

Classificação Evasões: 19 valores