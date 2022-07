Crítica de Fernando Melo: A Tendinha, em Mem Martins

O castelo de Sintra institui-se porta do mar que inspirou os descobridores. Conquistados os oceanos, fica o repto da travessia em sequeiro de várzea que hoje aponta os areais e as rochas como caminho. Os locais de Mem Martins não dispensam as delícias que o mar traz. Junto à estrada, montamos tenda no Tendinha.

A epopeia começou em 1976, quando Elisete e Horácio Miranda decidem instalar-se na casa que ainda hoje é o centro das operações, junto à estrada. Ainda hoje é assim que se entra no restaurante, movimento naturalmente mais intenso do que há 36 anos, mas sempre em segurança. Desde logo a filiação benfiquista e a amizade profunda entre Horácio e Eusébio ficam patentes, há um museu-relicário junto à entrada na grande sala que a atesta bem. Didier Santos e Luísa Veríssimo, filhos do casal fundador, repartem entre si a gestão da casa, cozinha e sala. Coreografia impecável, entrosamento perfeito entre todos os empregados.

Vem para a mesa uma das glórias marisqueiras da Tendinha, a mariscada de lagosta (87 euros, duas pessoas). A composição é de truz: caldo de camarão, amêijoas à Bulhão Pato, lagosta cozida ao natural, sapateira aberta e preparada, camarão cozido, percebes e ostras. Inclui uma garrafa de vinho verde da casa, mas a garrafeira sedutora mantida por Didier rapidamente nos leva para terrenos mais motivadores. Oferta copiosa de marisco, perfeita para entrar no mar e ficar no debulhe um bom bocado. Há outras configurações de mariscadas a preços diferentes.

Os arrozes e as cataplanas são especialidade antiga. Destaco o arroz de tamboril com camarão (30 euros, duas pessoas), e o arroz de marisco (32,50 euros). Bacalhau assado com broa (15 euros) ou frito à moda de Braga, aqui chamado à Tia Narcisa (15 euros), representam bem o seu capítulo culinário. As carnes também piscam o olho, a grelha é competente e inspiradora. O bife da vazia grelhado (14,50 euros) sai suculento e saboroso e complementa bem a toada marítima com que iniciámos a empreitada da refeição. É um regalo o chateaubriand com molho béarnaise (33,50 euros, duas pessoas) e há muita glória na espetada mista de porco e vitela à Tendinha (14,90 euros), pelo sabor e respeito pelos pontos de cozedura.

Chega o momento da sobremesa e não faltam tentações de raiz caseira. Bolo de bolacha (3,20 euros) ou cheesecake (3,20 euros) são ótimas escolhas para a doce terminação. Indispensável também é a companhia de Horácio Miranda, que continua a fazer com garbo e gosto as honras da casa, detentor de um enorme património de histórias vividas na primeira pessoa. Como quem faz connosco a reta final para garantir que saímos consolados. E claro que sim.

Avaliação

Sítio: 4.5/5

Serviço: 4.5/5

Comida: 4.5/5

A refeição ideal

Salada de polvo (4,20 euros)

Prato de presunto (9,80 euros)

Mariscada simples (42,50 euros, 2 pessoas) composta de amêijoas à Bulhão Pato, sapateira arranjada, camarão cozido, mexilhão, percebes, ostras e arroz do mar

Chateaubriand com molho béarnaise (33,50 euros, 2 pessoas)