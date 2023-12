Criações gulosas, personalizáveis e artesanais no Grande Porto

O Ivy Guilty Pleasures, o projeto de chocolates e doces artesanais de Sofia Castro, começou como um part-time, mas hoje é um trabalho a tempo inteiro, com a criação de doces e orientação de workshops e showcookings.

Um curso sobre como fazer chocolate, que Sofia Castro viu publicitado numa rede social, durante o segundo confinamento da pandemia, em 2021, foi o rastilho que fez surgir a Ivy Guilty Pleasures, um projeto de chocolates e doces artesanais.

Apesar de ter começado a cozinhar depois dos 20 anos, Sofia, formada na área da Comunicação, confessa que sempre foi bem-sucedida nas sobremesas que fazia para receber amigos em casa, e quando viu o curso no Instagram, aproveitou o tempo livre que tinha para aprofundar conhecimentos. Inicialmente, começou a vender chocolates e doces para “pagar o investimento do curso”, mas como “correu tão bem”, acabou por se tornar um trabalho em part-time. O negócio foi crescendo e hoje a Ivy Guilty Pleasures é um trabalho a tempo inteiro, onde Sofia está constantemente a magicar novas criações e ainda orienta showcookings e workshops a pedido.

Do extenso menu, a doceira destaca os produtos à base de chocolate como os mais vendáveis. Saem bem os ovos de Páscoa recheados com creme, nomeados segundo deuses gregos, e as esferas, igualmente recheadas com creme, mas mais pequenas do que os ovos.

A oferta inclui ainda produtos como cheesecakes, bolos vulcão, cookies, blondies, brownies, brookies (brownie conjugado com cookie), tartes, choco bites, salame de chocolate, bolo bento, mousses, casquinhas, brigadeiros e bolo bomba – um bolo redondo, coberto com chocolate à escolha e recheado com três camadas, que é vendido com um pequeno martelo em madeira, para quebrar o exterior.

Sofia trabalha com chocolate nas variedades negro, de leite, branco, rubi e “gold” (chocolate branco caramelizado), sempre da marca belga Callebaut, e com recheios ou coberturas de manteiga de amendoim, Oreo, Nutella, Malteseres,Toblerone, Ferrero Rocher, fruta fresca e frutos secos. No entanto, a doceira também permite que os clientes façam sugestões, tanto de produtos, como de sabores.

A loja, para já apenas online, faz entregas dentro do Grande Porto (com acréscimo do custo da deslocação), e envia alguns produtos por correio para todo o país. Recolhas em Lourosa, onde Sofia está estabelecida, são gratuitas.

Ivy Guilty Pleasures

Web: ivyguiltypleasures.wixsite.com

Preço: cookies e brownies desde 1 euro; chocobons e brookies desde 2 euros; ovos de chocolate desde 15 euros.