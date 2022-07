Cozinha Michelin e “sem fronteiras” no novo menu do A Ver Tavira

Amêndoa, figo, gamba da costa e também produtos do quotidiano ganham roupagens e sabores surpreendentes nos menus do A Ver Tavira, o Michelin do chef Luís Brito, junto ao castelo de Tavira.

Uma torre sineira e chaminés algarvias salpicadas aqui e ali emolduram uma vista panorâmica sobre Tavira, enquanto o sol desce no horizonte e pinta o Gilão de cor de laranja. O céu noturno trará várias estrelas, mas foi a Michelin ganha em 2021 que colocou o A Ver Tavira, do chef Luís Brito, ainda mais no mapa da alta cozinha, em terras do sul. Agora, há um novo menu para viajar pelo mundo, sentado à mesa.

“A cozinha que faço é sem fronteiras, mais virada para dentro”, começa por dizer o chef, referindo-se ao uso dos produtos regionais, receituário português e às suas próprias vivências pelo mundo, como fio condutor das propostas que apresenta. Os sete momentos são precedidos de um snack de boas-vindas variável, e iniciam com carabineiro, texturas de couve-flor, molho de caril, limão caviar e bolo do caco.

A presença da Madeira repete-se mais adiante no menu, mas há que provar, antes, o biqueirão com tomate rosa, feijão verde, algas e falsa amêndoa; e o peixe de linha com texturas de tapioca, molho calulu e muteta (sementes de abóbora), numa breve incursão africana. O prato tépido chega com atum de Olhão com couve fermentada e lichia, e é secundado por um peito de pato com arroz, foie gras e beterraba.

“A passagem” para os momentos finais do menu “A Viagem do Sabor” traz um biscoito de figo e chocolate com sorbet de eucalipto, batata doce e piripiri e uma homenagem à Madeira com texturas de banana, geleia de flores, maracujá e sorbet de poncha, pelas mãos do chef pasteleiro da equipa, madeirense. A harmonização vínica da sommelier Cláudia Abrantes contribui especialmente para a experiência.

Luís Brito faz questão de ir a cada mesa tomar o pulso à opinião dos clientes, que não hesita em apontar como “as melhores estrelas”. “O maior reconhecimento que podemos ter é ver os clientes saírem daqui satisfeitos”, reforça, adiantando que está focado no projeto que tem em Tavira. O chef soma múltiplos projetos nacionais e internacionais no seu percurso, trilhado ao longo de mais de 30 anos de carreira.