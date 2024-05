Cozinha ao vivo e sabores ibéricos para provar de graça, no Bolhão

O evento “Global Kitchen in Porto”, que põe chefs nacionais e internacionais a cozinhar juntos no Mercado do Bolhão, regressa no próximo sábado. Desta feita, as protagonistas são Aurora Goy, do restaurante portuense Apego, e Lucía Freitas, do restaurante A Tafona, em Santiago de Compostela, este último com uma estrela Michelin.

O “Global Kitchen in Porto” arrancou em meados de abril, tendo como convidado o chef vietnamita-australiano Luke Nguyen, uma espécie de embaixador da cultura e da cozinha do Vietname. Nguyen – que preparou um petisco tradicional daquele país, o bahn xeo – esteve acompanhado pelo chef anfitrião Rui Martins, do restaurante Culto ao Bacalhau e das Cervejarias Brasão. Agora, há nova dose, a cargo de uma dupla feminina, e a proposta passa pelos sabores ibéricos.

Quem se dirigir ao Bolhão no próximo sábado tem a oportunidade de assistir a conversas, sessões de cozinha ao vivo e degustações de menus confecionados propositadamente para a ocasião, com matérias-primas que se encontram no mercado, de forma gratuita (embora sujeita a inscrição prévia, aqui).

Para as 11h30 está agendada uma cooking talk com a chef estrelada Lucía Freitas; e às 14h30 começa e degustação de pratos feitos pela mesma e pela chef anfitriã, Aurora Goy (que já trabalhou com figuras como Alain Ducasse, Guy Savoy ou José Avillez).

O “Global Kitchen in Porto”, que se prolonga até novembro, em determinados fins de semana, convida moradores e visitantes a saborear menus exclusivos, servidos de forma gratuita e limitada a 150 doses.