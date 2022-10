Cozido à portuguesa de volta as mesas do JNcQUOI Avenida

Tradição regressa a restaurante na Avenida da Liberdade, em Lisboa, já este domingo 30, e em todos os últimos domingos de cada mês.

Um cozido à portuguesa composto por ingredientes como orelha de porco, entremeada, chispe, cabeça de porco, galinha, carne de vaca, pernil fumado, chouriças, morcela, farinheira, feijão branco, arroz vaporizado, couve portuguesa, couve lombarda, nabo, cenoura e batata regressa às mesas do JNcQUOI Avenida, restaurante que partilha o teto com uma loja de moda e um Delibar. Marca presença no cardápio sempre no último domingo de cada mês.

Este prato da tradição portuguesa, confecionado pelo chef António Bóia, responsável pela cozinha do restaurante, estará disponível por 38 euros. As reservas podem ser feitas via email ([email protected]) ou por telefone (219 369 900).