Costa Nova: está aí o Festival do Marisco, com sabores do mar e da ria

É já nesta quinta-feira, às 20 horas, que arranca o Festival do Marisco, na Costa Nova, em Ílhavo. Sopa de peixe, arroz de marisco e pataniscas de marisco são só algumas das propostas do evento, que serve refeições, até domingo, no relvado entre a ria de Aveiro e os palheiros de riscas coloridas.

À mesa do festival têm lugar de destaque as ostras, as amêijoas, o berbigão, o mexilhão, o lingueirão de canudo, os percebes e o “camarão da costa”, mas também outros mariscos trazidos de outros lugares pela comunidade piscatória local, como o camarão tigre, a sapateiras, a navalheiras ou a lagosta.

Os produtos vindos do mar e da ria são para saborear numa tenda com capacidade para 600 pessoas, que funciona das 20h às 23h, nesta quinta-feira, passando a abrir também ao almoço no fim de semana (sexta e sábado, o horário é das 12h30 às 15h e das 20h às 23h; domingo, das 12h30 às 15h).

A organização, que cabe ao Illiabum Clube, com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo, estima servir um total de 3000 refeições, confecionadas com 2500 quilos de marisco, ao longo dos quatro dias. O acesso é livre. Cada visitante só paga o que consome.