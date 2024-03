Confeitaria na Amadora, vencedora do Melhor Pastel de Nata 2023, vai abrir casa em Lisboa

Desde setembro, quando a Confeitaria Glória, na Amadora, venceu o concurso Melhor Pastel de Nata de Lisboa 2023, que as vendas dispararam, comprando-se agora mais de mil unidades por dia. Para breve, está a abertura de uma segunda morada na capital.

Abriu portas em junho do ano passado, e em apenas três meses, já estava a dar que falar: em setembro, a Confeitaria Glória, situada no centro da Amadora, venceu o concurso Melhor Pastel de Nata de Lisboa 2023, que coloca em competição pastelarias espalhadas pela Grande Lisboa. Assim que foi anunciada a vitória, “notou-se logo uma grande diferença. Veio trazer mais movimento, mais reconhecimento. A afluência aumentou muito. Sabe bem, é o reconhecimento do bom trabalho que estamos a fazer”, explica João Castanheira, proprietário do espaço.

O responsável foi um dos presentes na degustação de pastéis de nata que a Confeitaria Glória promoveu este domingo, no último dia da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu na FIL. “Depois de ganharmos [o concurso], passámos a vender mais de mil pastéis por dia”, acrescenta o dono da Glória, também ele o responsável pela Pastelaria Aloma, aberta em Lisboa há quase década e meia.

Sobre a receita dos seus pastéis de nata, com massa folhada ultra leve e estaladiça, diz que não existem segredos. Basta confecionar com dedicação. “É a maneira como os fazemos que marcam a diferença. Receitas de pastéis de nata há várias. Nós fazemos sempre da mesma maneira, porque nunca sabemos quem é a pessoa que está do lado de lá a provar”, adianta João, que também recebeu a medalha de prata em novembro no Concurso Nacional de Bolo-Rei Tradicional Português.

O próximo passo é levar os seus pastéis de nata – os best sellers da casa, à semelhança dos bolos de aniversário personalizados e dos croissants – até à capital, com a abertura de uma segunda morada em Lisboa. “Já estamos em processo de seleção de loja, para abrirmos no centro de Lisboa, ali mais perto da Baixa”, conta o proprietário da confeitaria, onde também se servem pratos do dia e menus de almoço.