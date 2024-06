Condado. Ex jogador do Vitória SC reabre restaurante em Guimarães

O Condado, ponto de encontro em dias de jogo do Vitória de Guimarães, reabriu pelas mãos do “eterno capitão” da equipa de futebol. Uma nova decoração combina com as estreias da carta, ao lado de pratos tradicionais.



Flávio Meireles deixou o relvado do Vitória Sport Clube mas não se afastou muito do Estádio D. Afonso Henriques. Na verdade, só atravessou a rua. O ex-jogador de futebol, apelidado entre os adeptos como “eterno capitão” da equipa vimaranense, juntou-se ao amigo e empresário Joaquim Martins, proprietário de vários espaços de restauração na cidade, para fazer renascer o Condado. Aos 50 anos de atividade, o mítico snack-bar, restaurante e cervejaria fechou portas no início da pandemia, regressando ao serviço em fevereiro com uma nova imagem.

“Esta é uma casa histórica, passaram por aqui várias gerações. Hoje vêm os netos que antes vinham com os pais e com os avós, por isso é um local cheio de tradição desde 1969”, realça Flávio. Além disso, também pertence à memória coletiva dos vitorianos, como ponto de encontro em dias de partida. “As pessoas vinham aqui comer antes de irem para o jogo, e depois do jogo vinham aqui novamente, portanto essa ligação ao futebol também é muito forte”, reconhece o empresário, que manteve relação com o clube mesmo depois de arrumar as chuteiras, em 2011.

A devolução do Condado à cidade respeitou o seu legado de espaço de convívio, com horário alargado, e um novo balcão à entrada, que mantém a identidade de snack-bar, ainda que com menos lugares, para privilegiar a comodidade. A cozinha foi ampliada, a decoração está mais arrojada e moderna, mas preserva a pintura de Lima, de 1986, com a representação de Egas Moniz perante o rei de Castela, que passou da parede para o teto.

Quanto ao serviço, o Condado perdeu apenas o título de cervejaria, mas a carta continua a ser forte em snacks e petiscos. “Foi das primeiras casas em Guimarães a ter francesinha”, afiança o sócio, Joaquim Martins. A sanduíche surge em diversas versões: especial (de vitela, frango ou lombo), à Dantes (em pão bijou) e à Flávio (em pão de cachorro e com ovo em cima). Quem vai para picar, tem bolinhos de bacalhau, croquetes, rissóis e uma variedade de tapas. Quem quer comer algo mais consistente, encontra o conforto da cozinha tradicional em pratos como o bacalhau à Zé do Pipo, o naco ou o polvo panado e os filetes de pescada com arroz de tomate.









Neste renascimento do Condado, a carta também se abre a propostas de influência internacional, como o bife Wellington, os risotos, o taco de salmão ou o tártaro de novilho, a que se juntam agora para o verão pratos mais leves e frescos, como poke bowls e saladas.

No copo, sobressaem as sangrias e uma nova carta de vinhos, com uma seleção que inclui algumas referências produzidas no concelho, a reforçar a aposta da dupla na cidade-berço.