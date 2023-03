Comida kosher para a comunidade no restaurante Iberia, no Porto

Nasceu como um serviço de catering para servir a comunidade judaica, mas logo se transformou em algo maior. Esther Boudara e Camelia Dotan tomam agora conta do Iberia, restaurante com certificação kosher.

Quando Esther Boudara e Camelia Dotan e respetivas famílias se mudaram para Portugal há cinco anos já tinham experiência em trabalhar juntas. Viveram na Tailândia e lá começaram a fazer pão. “Era muito difícil encontrar pão, por isso começámos a fazer para os amigos e depois para restaurantes e a vender no mercado de produtores locais”, conta Esther, que durante vários anos trabalhou como gerente de hotéis.

No Porto, continuaram esse trabalho. “Não sabíamos muito bem o que fazer quando viemos para cá. Mas a sinagoga pediu que fizéssemos o pão tradicional para o Shabat, todas as sextas-feiras.” Durante os tempos mais duros da pandemia, decidiram cozinhar para a comunidade judaica, que no Porto tem muitos estudantes franceses que para cá vêm rumo ao curso de medicina dentária. “Como durante a pandemia não podiam viajar para estar com a família, a sinagoga pediu-nos se podíamos preparar pratos para eles, saladas, comida caseira, tudo com certificado kosher [que obedece às regras judaicas de preparação alimentar].”

Abriram então o catering Sababa e em junho passado tiveram oportunidade de tomar conta do Iberia, restaurante que pertence à Sinagoga Kadoorie, sede da comunidade judaica do Porto. O Iberia está aberto apenas aos jantares e oferece uma diversidade de propostas. A pensar nos estudantes, servem pratos com “schnitzel” (panado tradicional) ou hambúrgueres. “Como não temos muito acesso a produtos kosher em Portugal, temos de importar toda a carne. O resto é feito por nós. Por isso, mesmo aquilo que parece fast food não é assim tanto, porque fazemos tudo de raiz”, diz Esther.





Às sextas, o menu muda completamente. Nesse dia, o restaurante só funciona para takeaway: “Fazemos apenas pratos que comemos sábado à noite no Shabat. Entre eles tagine de carne com beringela ou de frango, bife bourguignon, várias saladas cozinhadas e pães tradicionais”.

No menu regular, há entradas também mais tradicionais do Mediterrâneo e alguns pratos de carne a pensar nos turistas judeus que respeitam a dieta kosher. “Quando aqui vêm, querem comer carne, porque durante a viagem não tiveram acesso a carne certificada.” Também têm sempre muitas sugestões vegetarianas e, às segundas-feiras, apostam na comida asiática, normalmente japonesa – com sushi e gyosas -, que se vai revezando com propostas vietnamitas, chinesas e tailandesas. Para acompanhar, há sempre vinho kosher.