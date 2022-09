Comida, arte e compras no novo JAC Brunch & Concept Store, em Lisboa

Três jovens empreendedores abriram um espaço versátil, no Bairro Alto, onde o brunch é apenas uma das opções e se pode comprar artigos de marcas nacionais.

Os irmãos João e Caetano Carvalho e António Falcão e Cunha, com idades entre os 26 e os 28 anos, e amigos desde o secundário, feito no Liceu Francês, são os rostos por trás do novo JAC Brunch & Concept Store. O espaço abriu ao público neste verão entre o Príncipe Real e o Bairro Alto e, além de juntar as iniciais dos três nomes, resulta da experiência de cada um, já que João é designer, o irmão é de bioquímica e António da área financeira.

O Bairro Alto foi uma escolha natural, não só por morarem ali desde sempre, mas também porque não havia, segundo João, quase nenhuma oferta do género. Naquilo que era uma antiga gráfica (e mesmo antes, uma padaria), o trio montou um espaço com apontamentos de design e obras de artistas portugueses em jeito de galeria, destacando-se “A Grande Imagem” criada, com técnica mista, pelo artista António Poppe.





Às mesas de pedra lioz e de mármore chega uma carta estruturada em torno de brunch, panquecas, bowls, sopas, pratos para partilhar, principais, saladas e sobremesas. Merecem prova o pequeno-almoço JAC, bastante português e que inclui ovo quente, croissant, torrada e doce caseiro de frutos vermelhos; e a tosta com dois tipos de salmão marinados em beterraba, lima e funcho, com labneh e torradas da padaria artesanal Pão do Beco.





Nas panquecas, a mais pedida é a velvet, guarnecida com fruta da época. “O nosso chef, Oleksander Vock [ucraniano], só trabalha com produtos frescos”, assegura João, enquanto chegam à mesa um smoothie de açaí e um latte, exemplos das muitas bebidas da carta. Entre goles e garfadas, há quem se levante para espreitar alguns dos artigos à venda nos pequenos nichos de lojas que o espaço acolhe, com marcas e projetos nacionais.