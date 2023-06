“Comer para treinar melhor”: receitas de uma treinadora pessoal

Pequenos-almoços, pratos principais, snacks e sobremesas. Há de tudo isto no livro de receitas “Comer para treinar melhor”, de Ana Azevedo, treinadora pessoal e criadora de conteúdos sobre nutrição desportiva.

A treinadora pessoal Ana Azevedo já vinha alimentando as redes sociais com conteúdos sobre comida, treinos e outras dicas, tendo como pano de fundo um estilo de vida salutar. Agora, apresenta um livro com 70 receitas de nutrição desportiva classificadas como “fáceis e saudáveis”, sem esquecer a respetiva informação nutricional por dose. “Comer para treinar melhor” é o título da obra, cuja revisão científica ficou ao cuidado das nutricionistas Lia Faria e Sara Raquel Almeida. Nas suas quase 200 páginas cabem sugestões de pequenos-almoços, refeições principais, snacks e sobremesas.

Logo nas primeiras páginas, a autora mostra-se avessa a restrições alimentares que não resultem de alergias ou intolerâncias. “Acredito que uma alimentação equilibrada pode e deve incluir alimentos ou produtos alimentícios de que gostamos, mesmo que possam ser nutricionalmente menos interessantes”, escreve. A seguir, ajuda a perceber quais privilegiar consoante as características e os objetivos de cada um – pode ser perder peso, aumentar a massa muscular ou tonificar, por exemplo. E assume que não existe uma fórmula que sirva toda a gente por igual, sendo necessário atender ao nosso caso específico, incluindo o tipo de treino que se está a fazer.

Ana Azevedo aponta a alimentação como a grande aliada do exercício físico, pois tanto pode contribuir para o rendimento como melhorar a recuperação muscular ou prevenir lesões. Primeiro, vai às bases da nutrição – o “bê-á-bá”, como lhe chama. Só depois surgem as receitas, algumas especialmente indicadas para o período pré-treino (caso das papas de aveia e cacau e das bolinhas energéticas de coco e limão), outras para o pós-treino (como as waffles de iogurte e as barras de proteína vegan de amendoim). Em todos os casos, procurou que fossem “muito simples de fazer” e, ao mesmo tempo, “deliciosas”, refere a autora, que é natural de Barcelos e trocou a área de formação – engenharia informática – pelo desporto.

“Comer para treinar melhor”, de Ana Azevedo. Manuscrito Editora. 192 páginas. PVP: 17,90 euros

Receita: tofu mexido

Ingredientes:

150 g de tofu natural; 1 colher de café de açafrão; pimenta-preta q.b.; sal q.b.; 4 colheres de sopa de bebida de soja; 1 colher de chá de azeite

Preparação:

Esmague o tofu com um garfo.

Coloque uma frigideira antiaderente em lume médio e use um fio de azeite.

Adicione o tofu, o açafrão, o sal e a pimenta-preta e deixe cozinhar durante uns minutos.

Acrescente a bebida de soja e deixe tudo ao lume mais um pouco antes de servir.