Comer em conta: ser saudável ou guloso na Noz Moscada, Guimarães

À face da Estrada Nacional 105, em Polvoreira, Guimarães, há um local de paragem para um almoço completo, da sopa ao café, ou um lanche de panquecas. Com fabrico próprio, no Noz Moscada o foco está na alimentação saudável e têm opções vegan.

Uma mesa farta dá as boas-vindas a quem entra no Noz Moscada de Polvoreira, em Guimarães. Ainda não passa do meio-dia mas os clientes começam a chegar e depressa irão encher o restaurante, café, pastelaria e bar aberto por Fernando Oliveira.

O conceito é vasto. Aqui é possível provar desde a sopa do dia – sem batata, para ser uma opção mais saudável – a umas panquecas “gulosas”, com direito a chocolate, fruta e muito sabor. Toda a ementa foi construída em colaboração com a nutricionista Tânia Tinoco, esposa do dono, para garantir que as opções são nutritivas. Mas Fernando Oliveira avisa que, apesar de o foco ser a saúde, “uma colher de Nutella nunca fez mal a ninguém”.

No ritmo também há duas ofertas: o Baunilha Moscada, junto ao Multusos da Cidade Berço, procura ser um espaço de calma para quem quer passar uma tarde na companhia de bolos, petiscos e bebidas quentes e frias; já o Noz Moscada é pensado para a vida frenética quotidiana, onde é possível encontrar uma refeição saudável, rápida e acessível. Além do Baunilha e do acolhedor número 535 que contrasta com a agitação de carros da Estrada Nacional 105, o Moscada tem outro espaço em Guimarães, no centro histórico. Há também um quarto restaurante em Braga, no Largo Senhora-a-Branca.

De segunda a sexta-feira, das 12 às 14.45 horas, os espaços oferecem a “chave” do restaurante: o bufete. Os pratos de peixe, carne e vegetariano mudam todos os dias e incluído no preço de 8,95 euros por pessoa está ainda uma diversidade de entradas e sobremesas, a sopa, a bebida e o café. Durante a visita da “Evasões”, a ementa do dia não desilude. Costeleta grelhada com queijo e tomate, arroz de marisco ou alheira vegetariana são os protagonistas. Da mesa defronte do balcão há pão de alho, torradas, bolos de chocolate. A acompanhar a comida, uma limonada ou um sumo verde. Comer à carta também fica em conta, já que as pizas, especialidade do Noz Moscada, começam nos 5,90 euros, as saladas nos 7,90 euros e os hambúrgueres nos 4,95 euros.

Para quem prefere aproveitar os sofás da esplanada durante a manhã, aconselha-se o Menu de Brunch, com cinco elementos. Durante todo o dia estão disponíveis panquecas, torradas e pastelaria diversa. Tudo é confecionado uns quilómetros mais à frente, no Atelier Doce e Saudável. A página de Instagram da fábrica do grupo Moscada Food & Lifestyle não se fica por mostrar as delícias dos clientes, partilhando receitas e organizando oficinas dos mais variados temas culinários.

O menu

Buffet de almoço – 8,95 euros

Incluí sopa, bufete de entradas, prato principal e sobremesas, bebida e café.

Especialidades: Pizas, saladas, hambúrgueres, panquecas doces e saudáveis, torradas e açaí.