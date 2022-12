Comer em conta: restaurantes acessíveis que visitámos na Grande Lisboa, em 2022

Estes são os restaurantes da Grande Lisboa que visitámos em 2022, para a rubrica semanal Comer em Conta, focada nas casas onde se come até 10 euros ou 15 euros, em menus ou à carta.

Sopa da Avó, Sintra

Há uma década que Paula Perpétua serve o receituário nacional no Sopa da Avó, em Sintra, com frescos locais, doses corpulentas e preços para todos. À paixão pela cozinha junta-se a da arte, com exposições nas paredes do restaurante. Leia mais aqui.

Tasco Force, Lisboa

Nuno trocou o fotojornalismo pela cozinha e o bairro de Alvalade agradece. No Tasco Force, além de uma carta de petiscos portugueses, é o menu de almoço a preço em conta que faz a força – conjugado com uma happy hour no jardim. Leia mais aqui.

Don Pablo, Lisboa

O dálmata de Pedro Fevereiro e da mulher chama-se Don Pablo e é quem dá nome a esta casa de petiscos em Lisboa, com sabores portugueses e internacionais. O menu de almoço tem muitas opções e até os vinhos têm rótulos caninos. Leia mais aqui.

Petisco Saloio, Lisboa

Depois da viagem pelo fine dining, na Fortaleza do Guincho e no Penha Longa, uma dupla de jovens homenageia a cozinha tradicional em doses simpáticas e preço acessível. No Campo Pequeno, há quatro anos que o Petisco Saloio é sinónimo de casa cheia. Leia mais aqui.

Pastelaria 1800, Lisboa

Uma casa com um longo historial, fundada no Largo do Rato, em Lisboa, em 1857. Como restaurante, é um baluarte da comida caseira e serve doses generosas a preços económicos, com agilidade e simpatia. O bitoque da casa e o arroz de polvo estão sempre a sair. Leia mais aqui.

Tosco, Lisboa

Bárbara e Afonso são o casal à frente do Tosco, o novo restaurante de comida tradicional portuguesa do bairro de Alcântara. Aos almoços a aposta é nos pratos do dia, enquanto à noite saem mais os petiscos para convívios animados. Leia mais aqui.