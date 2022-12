Comer em conta: os restaurantes baratos que visitámos no Centro, Oeste e Ribatejo, em 2022

Com refeições acessíveis ou menus de almoço acessíveis (até 10 euros ou até 15 euros), estes foram os restaurantes da rubrica semanal Comer em Conta, nas regiões Centro, Oeste e Ribatejo, em 2022.

Tasca do Amarelinho, Aveiro

A ementa é fixa na Tasca do Amarelinho, em Aveiro. Todos os dias há caldo-verde, bacalhau, leitão, moelas, bifanas, arroz-doce. Para petiscar ou comer de faca e garfo. A decoração decalca a sala de jantar do tempo das avós e o café antigo com mesas de mármore e azulejos nas paredes. Leia mais aqui.

Ramona, Aveiro

De café e salão de jogos, o Ramona evoluiu para hamburgueria capaz de atrair diferentes gerações, com os seus sabores tradicionais, a que não falta opção vegetariana. O espaço, que leva décadas de existência, reabriu em setembro, com novo rosto. Leia mais aqui.

Aromático 54, Viseu

Dinâmica e criatividade são marcas do restaurante Aromático 54, que investe em pratos com assinatura de chef, em Viseu, sem deixar ninguém de fora. Nos dias úteis, ao almoço, há um menu económico com três opções, uma delas vegetariana. Leia mais aqui.

Café Praça 18, Figueira da Foz

Fotografias antigas da cidade, quadros, andorinhas e outros objetos que lembram a casa dos avós decoram o Café Praça 18, na Figueira da Foz. Para a mesa vão hambúrgueres, petiscos e pratos mais substanciais – incluindo opções vegetarianas. Leia mais aqui.

Vintage, Pombal

No centro de Pombal, de frente para a Pérgula e para a Igreja do Cardal, o restaurante Vintage serve diárias ao almoço. À noite transfigura-se. É a cozinha de Margarida que lhe tem valido sucessivos prémios. Leia mais aqui.

Corações Unidos, Alcobaça

Um dos mais antigos restaurantes da cidade guarda o segredo do tradicional frango na púcara, agora servido em modo francesinha. No Corações Unidos, há uma ementa fixa e pratos do dia, mas nunca faltam os petiscos. Leia mais aqui.

O Passarinho, Lourinhã

No enclave Bombarral-Lourinhã faz-se vida de praia, campo e cidade, tal a proximidade de tudo. Pelas estreitas e sinuosas estradas vai-se daqui para ali veloz e vorazmente e só quem tem o azimute bem afinado sabe onde parar. No restaurante O Passarinho, de Telma e Pedro Perdigão, perde muito quem não se perde e troca velocidade por sabores. Leia mais aqui.

Sapori D’Itália, Santarém

No Sapori D’Itália, um dos novos restaurantes de Santarém com almoços acessíveis, cabem pizas artesanais, massas frescas, risotos e outros sabores tradicionais italianos, pelas mãos de uma portuguesa e um napolitano. Leia mais aqui.