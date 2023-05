Comer em conta: “comida de mãe” no Astúrias, em Viana do Castelo

Glória Rio Tinto, uma “senhora sem idade”, cozinha receitas de panela há mais de meio século. Os três filhos são anfitriões na sala e esplanada do Astúrias, em Viana do Castelo.

O restaurante Astúrias, situado na marginal de Viana do Castelo, junto ao rio Lima, nasceu em 1966 de uma antiga casa de pasto. Glória Rio Tinto, a carismática proprietária, asturiana de nascença, “senhora sem idade” e mãe de Arlindo, Luis e Pedro, continua ainda hoje a cozinhar as suas receitas de panela. E a fazer alquimia na cozinha.

Ali umas simples lulas grelhadas, um prato emblemático do restaurante, sabem diferente. E os seus guisados, estufados e feijoadas, convencional e de legumes, e pratos de tradição como frango frito, sardinha petinga ou carapau frito com arroz de tomate, cataplanas, peixes e mariscos, e sobremesas caseiras, recebem aplausos e fazem clientes regressar.

Os estrangeiros como que farejam a sua “comida de mãe” e o ambiente acolhedor e familiar, e até parece que já fazem parte da casa. Há sempre turistas, muitos espanhóis, sentados nas mesas cobertas com toalhas aos quadrados, à antiga portuguesa.

Os filhos são os anfitriões. Servem na sala e na esplanada as comidas apetitosas, em travessas e pequenas panelas individuais (também anda por lá a nora Cristina). Luis, que é professor de EVT, nem sempre está, mas faz-se presente com a sua arte espalhada pelas paredes e em cada canto. A seleção musical, dos três irmãos, ouve-se no estabelecimento, principalmente ao jantar. Nas noites de verão, a pequena esplanada convida a ficar para lá da hora de fecho.

Ao almoço, é possível provar comidas da Glória numa versão mais económica (10 euros). Há sempre um prato de peixe e outro de carne. E vinho a copo. Querendo desembolsar um pouco mais, pode-se alargar a possibilidade de escolha à ementa, escrita a giz na parede do restaurante, e em quadros de lousa preta. Ameijoas, mexilhões na cataplana, gambas da Glória , polvo na caçarola, lulas grelhadas, salmão grelhado, arroz de tamboril, bacalhau à casa, borrego assado, bife da vazia e o famoso frango lourado compõem a oferta. De entradas, há pimentos padrón, presunto serrano, queijo com tomate e cogumelos salteados. De entre as sobremesas caseiras, destacam-se o leite creme, o pudim e a mousse. Confortam o corpo e o espírito.

A matriarca, que aprendeu a cozinhar com a sua mãe (também Glória), afirma que a sua comida “não tem segredo” e que aquela “é uma casa de família, sem grandes pretensões”. Gosta de, quando sobra tempo, ir à sala dar dois dedos de conversa com “clientes amigos”. Não foi o que fez quando, um destes dias, Rodrigo Leão e a sua equipa, depois de jantarem no Astúrias, bateram palmas aos seus dons culinários. “Não saí da cozinha. Estava cheia de trabalho.”

Ementa:

Preço médio ……15 euros (prato, bebida, sobremesa)

Especialidades: feijoada, carne estufada, arroz à valenciana, jardineira, esparguete com carne (ou com cogumelos e legumes), frango lourado (frito), carapauzinho ou sardinha petinga frita com arroz de feijão ou de tomate, lulas grelhadas

Sobremesas: leite creme, mousse, pudim, cheesecake, salada de frutas