Comer em conta: a cozinha nipónica do Barra Este, na Maia

Evgeny Alinichenko trabalhou dez anos com sushi até decidir lançar-se a solo com o restaurante Barra Este. Ali, prepara pratos quentes e frios, sempre com o receituário nipónico como base, e serve menus de almoço desde os 11 euros.

O Barra Este foi o passo natural na carreira de Evgeny Alinichenko. Não tendo começado a trabalhar com sushi por vontade sua, mas por necessidade, acabou por se apaixonar pela cozinha nipónica, a qual é celebrada à mesa neste restaurante aberto na Maia no início do ano passado.

Depois de um curso de cozinha e pastelaria, Evgeny estreou-se como ajudante de sushiman e nunca mais se afastou da gastronomia japonesa, com a qual diz identificar-se, sobretudo com os sabores e as técnicas. Passou por moradas reputadas no Porto, como o DOP, o Terra, a Sushiaria e o Ichiban, onde trabalhou de perto com um chef japonês. Acabou por surgir a vontade de se lançar a solo e ter um espaço próprio para desenvolver as suas ideias e se expressar como bem entendesse. A abertura do restaurante acabou por coincidir com um dos confinamentos da pandemia, mas nada que abalasse o chef, que virou as suas forças para o takeaway. “Apesar de parecer o timing errado [para abrir um negócio], foi o certo no meu timing pessoal”, garante Geny, como é conhecido.





A carta do restaurante divide-se em duas facetas que dão sentido ao nome. A secção “Barra” diz respeito aos pratos preparados na barra/sushibar, como o sushi – tradicional ou de fusão – e o ceviche; já a “Este” junta receitas quentes inspiradas nas izakayas, cuja base é o receituário japonês, que ali é reinterpretado livremente.

Tanto uns como outros podem ser pedidos no menu de almoço – apesar de a carta também estar disponível -, servido todos os dias, e que também inclui otoshi (entrada), sopa, bebida (água, limonada, chá verde, cerveja, vinho a copo ou refrigerante) e café. No total, há cinco menus: o sushi (11 euros), sushi to sashimi (15 euros), menu cozinha (11 euros), menu tempura (18 euros) e o chirashi (12 euros).





Caso se pretenda sushi, chegam à mesa dez delicadas peças, preparadas com o peixe fresco do dia, e elementos como ovas e sementes de sésamo. Pode haver cavala, atum, carapau, lírio dos Açores e sardinha, na sua época. Se a vontade for comer algo quente, sugere-se o menu cozinha, cujo prato pode ser à base de peixe, de carne ou vegetariano. No dia de visita da “Evasões”, o prato de carne era tori kara-agê, ou seja, frango frito à japonesa, acompanhado de salada wafu e maionese japonesa.





A sobremesa não está incluída no menu, mas facilmente é acrescentada, pelo valor reduzido de 2,50 euros. Geralmente, as propostas têm um toque oriental, como as rabanadas de chá verde, a panacota com ameixa ou a mousse de yuzo. Já o cheesecake é presença habitual. Ali, é servida a receita basca, que pode ser combinada com banana, batata-doce, abóbora e laranja ou chá verde.

