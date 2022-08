Comer em conta: a casa de Braga onde O Amor Vive na Cozinha

Em Braga, o restaurante O Amor Vive na Cozinha surgiu da vontade de três amigos conviverem entre pratos saudáveis - e a falta de opções sentida para tal. Apesar de olhar à saúde, a ementa não descora o sabor. E o protagonista até é uma sobremesa.

Primeiro vieram os treinos de crossfit. Depois de a amizade assentar, chegou a procura por um espaço para lanchar no final do exercício físico. Mas não queriam um lugar qualquer. A ideia era fugir à típica pastelaria portuguesa e ter opções saudáveis. Como não encontraram, decidiram pôr mãos à obra. Começaram os convívios semanais. Ora na casa de um, ora na casa de outro, ora ao ar livre. Amigos e família estavam convidados e os “chefs” eram os três amigos. Foi de uma amizade de ginásio e da falta de espaços saudáveis na cidade que Andreia Fernandes, Bruna Fonseca e Ricardo Baia se juntaram para abrir “O Amor Vive na Cozinha”, ao lado do Mercado Municipal de Braga.

Aquando da visita da Evasões, o menu do dia apresenta um brás de legumes. Andreia Fernandes, que deixou um emprego estável na informática para se dedicar à comida, aproveita a ementa para dar a conhecer outro pilar do restaurante: evitar o desperdício alimentar. “Quando tenho um prato que sei que vai sobrar alimentos, por causa de cortes ou meias porções, escolho fazer um brás no dia seguinte. Fazemos o mínimo de lixo possível.” O prato muda todos os dias e alternam-se opções de carne, peixe e vegetariana. Por 10 euros, o almoço fica completo com prato, bebida, sopa e sobremesa. Para uma refeição mais demorada, há ainda o brunch, com cinco elementos, por 17 euros. Apesar da saúde ser o pilar, o amor não deixa escapar o sabor. “Todos os pratos são feitos para serem saborosos e apreciados”, salienta. Prova disso é a estrela da casa ser uma sobremesa: o quadrado de coco com cobertura de chocolate.

A temática do amor surgiu nos primeiros encontros organizados pelo trio. Em cada sessão de almoço ou lanche saudável, escolhiam “um filme de amor”. Quando finalmente encontraram o número 90 para venda, a fusão do cinema romântico com a paixão pela comida saudável foi o passo óbvio para os donos. Seguiu-se um ano de remodelações – feitas pelos próprios, por amigos e família. Uma obra “caseira”, na qual Andreia Fernandes, a cara diária do restaurante, procurou transmitir aconchego e a sensação de casa. As portas penduradas nas paredes são desperdícios de obras. Os móveis eram antigos e foram restaurados. Os pratos são da casa dos avós. Figuras de Santo António vão-se juntando na prateleira. Já o cão que guarda a porta da entrada foi oferecido pelo dono de uma loja de velharias. Com amor (e muito trabalho), foi lixado, emassado e pintado. Apesar da fragilidade da loiça de que é feito, tem resistido a encontrões e a crianças que se querem divertir com o animal inanimado. Andreia espera que vá continuando a resistir. “Talvez seja o amor que o alimenta.”

Menu do dia

Prato, bebida, sopa ou sobremesa por 8,50 euros.

Menu completo por 10 euros.

Especialidades: Sopa da casa (creme de legumes sem batata), salada de cogumelos, quadrado de coco.