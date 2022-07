Comer, beber e dançar no Sarcastic, em Cedofeita

No Sarcastic, a sala de refeições vira pista de dança depois do jantar. Mas antes da festa há uma carta com comida do Mundo para experimentar. E em breve será inaugurado um jardim nas traseiras.

Inspirados em projetos que conheceram em Madrid e em Barcelona, os amigos e sócios Flávio Duarte e Hugo Ferreira abriram o Sarcastic, um restaurante que se transforma em bar, com banda sonora hip-hop, r&b, house e funk.

Este dois-em-um localizado na Rua dos Bragas é, segundo Flávio, um lugar para começar a noite, para se dar uns passos de dança depois do jantar, ou para quem se quer divertir sem chegar muito tarde a casa, já que ali a festa termina às 03h.





Quem apenas procura beber um copo ao som de um DJ (de quarta a sábado) também é bem-vindo, tendo à disposição uma carta de cocktails criados pelo bartender Luís Amaral. O Baby Yoda, com vodka, água de coco, líchia, manga e especiarias, servido numa caneca com a cara do personagem de cor verde da saga “A guerra das estrelas” é um dos que mais curiosidade tem causado.

Mas antes de começar a festa – que normalmente se inicia quando os jantares são dados como terminados – há uma carta recheada de comida do mundo para saborear. Entradas como a panqueca japonesa e a bruschetta de gorgonzola e pêra abrem caminho para pratos maiores como o cremoso mac and cheese trufado, o gnocchi de ragú, a yakisoba de shitake, ou uma das sete pizas. A de camarão, com fior di latte, straciatella, parmesão, alho, lima, ceboleto e óleo de chili é surpreendentemente fresca e pode ser recriada nas quartas à noite, onde os clientes, em querendo, se tornam pizaiolos por uns momentos. “Podem fazer a piza do início ao fim – tocar na massa, pôr os ingredientes à escolha e colocar as pizas no forno”, explica Flávio. As pizas são cozidas em forno a lenha, assim como a francesinha de rib eye ou de cogumelos, e a picanha argentina, servida com feijão preto e arroz de lima.





Para fechar a refeição, há duas sobremesas curiosas: a ¡Qué Ostia Tío!, uma hóstia gigante recheada com creme de chocolate e avelãs caramelizadas; e a Camping Fire, uma tábua na qual uma pequena fogueira convida os comensais a torrarem marshmallows e a mergulhá los, juntamente com fruta e pedaços de brownie, em ganache de chocolate e caramelo salgado.

Em breve será inaugurado um jardim com 400 metros quadrados, música todos os dias, e pratos mais frescos, como poke bowls, tacos, temakis e ceviches.