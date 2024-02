Cinco momentos fora da Norma para um jantar romântico em Guimarães

O jantar de São Valentim do Norma acontece num ambiente intimista, no coração da cidade de Guimarães, com quatro momentos retirados do menu de degustação assinado pelo chef Hugo Alves e uma sobremesa criada especialmente para a data.

A sala interior do Norma, instalado num primeiro andar amplo e elegante, a dois passos da muralha, pinta-se ainda com as cores de outono e inverno, em consonância com a carta da temporada. Ramos de flores e folhas silvestres emolduram as janelas abertas para o coração da cidade, posicionadas sobre as mesas mais intimistas do restaurante, e por isso as mais cobiçadas para o jantar de São Valentim que se avizinha.





Na noite de 14 de fevereiro, o Norma abre portas ao romance, começando desde logo pelo couvert, que chegará à mesa com a manteiga moldada no formato de uns lábios vermelhos, desvenda João Sousa, chefe de sala e um dos sócios do restaurante. Segue-se um jantar de cinco momentos, que reúne alguns pratos retirados do menu de degustação em vigor, cujo nome – “Um mundo ao contrário” – faz adivinhar o mote criativo do chef Hugo Alves, eleito Chefe Cozinheiro do Ano 2021: a desconstrução de sabores tradicionais, trabalhados sob os princípios da cozinha contemporânea. Para o sucesso deste casamento, o chef faz-se valer dos ensinamentos de “fine dining” que acumulou nas passagens pelos estrelados Antiqvvm e Pedro Lemos, no Porto, e The Yeatman, em Vila Nova de Gaia.

O primeiro momento da noite traz profiterole de sapateira e Raffaelo de bacalhau, uma reinterpretação do conhecido bombom de coco, transformado em entrada nesse mundo às avessas que Hugo Alves idealizou para a carta do Norma. O pica-no-chão em forma de arancini (bolas de arroz fritas) e a sanduíche inspirada nos sabores da francesinha – leva cachaço, chouriço, mozarela e um ingrediente secreto, e deve ser mergulhada numa tigela de molho antes de comer -, abrem caminho a um Brás de bacalhau desconstruído, que já é um clássico da casa.

Para o prato de carne reserva-se uma relação de longa data, o leitão e a laranja, servido ainda com uma feijoada de espinafres.





O namoro termina com uma sobremesa criada por chef Hugo Alves especialmente para a ocasião, um brûlée de pistácio, citronela e chocolate, que fecha o menu da noite de São Valentim em notas de aconchego, para que o regresso a esta casa se faça norma no resto do ano. E não fosse a cozinha criativa trunfo suficiente para alcançar o objetivo de entrar para a rotina dos vimaranenses e visitantes, quando chegarem os dias soalheiros da primavera e do verão juntar-se-á um outro, a par de uma nova carta, um agradável terraço onde almoços langorosos se prolongam pela tarde.

Norma

Rua Dr. José Sampaio, 35, Guimarães

Tel.: 939 501 461

Menu de São Valentim: 55 euros/pessoa; harmonização vínica: 20 euros/ pessoa