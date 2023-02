Chocolate com Pimenta, em Vila Verde: dar atenção aos produtos regionais

Depois de 18 anos a dedicar-se à pastelaria, Pedro Sousa tornou-se chocolateiro e abriu uma fábrica de chocolate artesanal e salão de chá, a Chocolate com Pimenta, em Vila Verde.

Ainda nos anos 90, Pedro Sousa, foi de Vila Verde para o Porto fazer formação profissional em pastelaria. “Era muito guloso, mas nunca tinha partido um ovo para fazer um bolo”, afirma. Gostou do que aprendeu e, entretanto, o pai abriu uma pastelaria onde ele trabalhou 18 anos. O tempo fê-lo perceber que era dos chocolates que gostava mais. Sentia-se, diz, “mais realizado a trabalhar o chocolate.”

Foi em 2012 que criou a Chocolate com Pimenta. Primeiro, para fazer umas “feirinhas locais” e tentar perceber “se havia mercado e aceitação” suficientes para levar o negócio para a frente. “Percebi que sim, que havia margem para produzir, pois as pessoas aceitaram facilmente o produto.”

Pedro começou por produzir em casa. Depois, quando os pedidos foram crescendo, alugou um espaço. Hoje, tanto a fábrica como a loja e a casa de chá onde vende os seus produtos e produtos de parceiros, como chás e bolachas, está ao lado da fábrica de cervejas artesanais e brewpub Letraria. “Foi depois de uma feira onde lançamos o pastel antonino – que rapidamente se tornou famoso -, exclusivo da marca, que a câmara sugeriu que fôssemos para este espaço.” Com os vizinhos faz diversas parcerias, como o bolo de chocolate com cerveja, feito com a Letra C (uma stout).

Todos os anos, no Dia dos Namorados, é lançado um sabor novo de bombom. Este ano será maracujá com caramelo e chega a 8 de fevereiro. De resto, todos os sabores saem bem, principalmente aqueles que utilizam o produto regional, “como o bombom com queijo da serra”. Azeite, vinho do Porto, Licor Beirão, licor de Singeverga, caramelo com amendoim, framboesa e outras frutas também se destacam no portefólio dos bombons. Várias tabletes e cacos, de malagueta e gengibre, limão, limão laranja e grãos de café acrescentam diversidade.