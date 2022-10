Chocolat Festival Portugal decorre até domingo em Vila Nova de Gaia

Com entrada gratuita, o Chocolat Festival Portugal começa hoje, no WOW (World of Wine). Haverá feira, palestras com convidados internacionais, showcookings e concertos.

Esta é a primeira edição do europeia do Festival Internacional de Cacau e Chocolate, que é considerado o maior festival de chocolate da América Latina. O festival inclui palestras com profissionais do setor, vindos de vários continentes e também uma feira.

Nesta, participam terá 37 marcas, de Portugal à Bélgica, do Brasil ao Equador: Arcádia, Casa Grande, Cocoatown, Ju Arléo, FBM, Feitoria do Cacau, Kankel, Lareka, Packint, Maria Chocolate, Taylor’s, Fonseca, Croft, Maltez, Brandy Croft, Vinte Vinte, Mestiço, De Mendes, Imperial, Terruá Tuerê, Chor, Yreré, Abelha Cacau, Ascurra, Natucoa, Warabu Chocolate, Da Cruz Chocolates, Cacau do Brasil, Origem Bahia, Dolfin, Cafe Tasse, Benevides, MB Brigadeiros Gourmet, Pecado, Chocoleyenda, Daarnhouwer e Cluizel.

Haverá também momentos de showcooking e também a Cozinha Kids, para os mais pequenos, dando-lhes a possibilidade de pôr as mãos na massa. Nas demonstrações culinárias, destaque-se Marco Costa, que no sábado, às 16h30, vai cozinhar a sua torta de chocolate. Por entre a programação, há mais uma série de pasteleiros reputados, como a Sara Maia ou a Ivy Guilty Pleasure.

Nas atrações culturais, o Chocolat Festival dá palco a bandas com ritmos do mundo. Marcarão presença grupos de música tradicional portuguesa, mas também dos mais variados países produtores de cacau: do Brasil à Guiné ou ao Perú.

Dos especialistas presentes, contam-se produtores de cacau dos principais países e jornalistas especializados. Por entre os nomes mais sonantes estão Adalberto Luís (São Tomé e Príncipe), presidente da cooperativa CEQAQ-11, Chantal Coady (Reino Unido), presidente da Academy of Chocolate Awards, Spencer Hyman (Reino Unido), fundador da Cocoa Runners, María Jiménez (Países Baixos), da Daarnhouwer, Julia Zotter (Áustria), da Zotter Schokolade, César De Mendes (Brasil), ativista ambiental e investigador de cacau da Amazónia, Helen López (Espanha), diretora da ChocoMad, Clay Gordon (EUA), fundador do TheChocolateLife, entre muitos outros. Alguns destes especialistas vão dar palestras e WorkChocs.